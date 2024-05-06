Вячеслав Гладков рассказал об открытии «Школы №21» в Белгороде

В Белгороде открылся девятый корпус «Школы №21». Подать заявку на участие в конкурсе обучения IT-профессии можно уже сегодня. Более 3000 заявок поступило от жителей Белгородской области. Самому старшему из которых 50 лет.