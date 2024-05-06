bel.ru
ГлавноеВсе новости

Школа 21

Выбрать дату
Март
Вячеслав Гладков рассказал об открытии «Школы №21» в Белгороде
В Белгороде открылся девятый корпус «Школы №21». Подать заявку на участие в конкурсе обучения IT-профессии можно уже сегодня. Более 3000 заявок поступило от жителей Белгородской области. Самому старшему из которых 50 лет.
11 марта, 18:44
«Школа 21» открылась в Белгороде
Уже стартовал первый отборочный интенсив с участием более 200 человек
11 марта, 15:54
На Новом мосту в Белгороде появятся автобусные остановки и пешеходный переход
После ремонта участок на проспекте Ватутина должен стать удобнее и для водителей, и для пешеходов, уверят мэр города Валентин Демидов.
10 марта, 07:14
«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение новой ИТ-школы
Кампус «Школа 21» расположен на проспекте Ватутина в Белгороде, рядом с главной смотровой площадкой города.
5 марта, 11:22
Ноябрь 2023
В Белгородской области начался набор в школу программистов: где оставить заявку
22 ноября 2023, 07:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика