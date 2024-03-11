Энергетики «Белгородэнерго» подключили к сетям 24 жилых дома

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В январе энергетики обеспечили электроснабжение еще 24 новостроек на улице Юбилейной в селе Беловское общей присоединенной мощностью 120 кВт. Каждый дом разделен на четыре квартиры с отдельным выходом и небольшим земельным участком.
Для подключения к электросетям сотрудники «Белгородэнерго» построили 0,4 км воздушных линий электропередачи, смонтировали индивидуальные приборы учета и обеспечили фактическую подачу электроэнергии. Совсем скоро новоселы получат ключи от своих квартир.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».