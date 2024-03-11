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Жилплощадь

Энергетики «Белгородэнерго» подключили к сетям 24 жилых дома

11 марта 2024, 09:21
Фото: «Белгородэнерго»
Жилплощадь
Строительство индивидуальных жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется в рамках программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

В январе энергетики обеспечили электроснабжение еще 24 новостроек на улице Юбилейной в селе Беловское общей присоединенной мощностью 120 кВт. Каждый дом разделен на четыре квартиры с отдельным выходом и небольшим земельным участком.

Для подключения к электросетям сотрудники «Белгородэнерго» построили 0,4 км воздушных линий электропередачи, смонтировали индивидуальные приборы учета и обеспечили фактическую подачу электроэнергии. Совсем скоро новоселы получат ключи от своих квартир.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

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