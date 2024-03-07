В «Белгородэнерго» поздравили мам, жён, дочерей и сестёр участников СВО

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Об этом сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Представители руководства и профсоюза от всей души поблагодарили женщин за поддержку мужчин в их решимости встать на защиту Родины, пожелали счастья, успехов во всем, надежды и мира.
В Краснояружском РЭС поздравили жену и дочь Андрея Баранова — Светлану Викторовну и Анну, супругу Станислава Сириченко Ирину, которая пришла с маленьким сыном Даней.
В Белгородском РЭС цветы и подарки ждали супругу Ивана Филюшкина, маму двоих детей Ольгу. В исполдирекции поздравления принимали супруга и дочь мобилизованного Руслана Калякина — Людмила и София, а также Наталья Харьковская, чей брат Евгений Харьковский погиб на СВО.
В Валуйском РЭС поздравили Галину Васильевну, маму Николая Романенко, а также Оксану Николаевну и 9-летнюю Сашу — жену и дочь Сергея Трофимова.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро» — https://t.me/informationbureau/7366