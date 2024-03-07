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В «Белгородэнерго» поздравили мам, жён, дочерей и сестёр участников СВО

В «Белгородэнерго» поздравили мам, жён, дочерей и сестёр участников СВО

7 марта 2024, 12:36
Директор филиала Антон Герасимов, председатель первичной профсоюзной организации «Россети Центр» Олег Макаров и руководители РЭС поздравили с наступающим с наступающим Международным женским днём мам, жен и дочерей сотрудников «Белгородэнерго», которые сейчас выполняют свой долг на СВО.

Об этом сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Представители руководства и профсоюза от всей души поблагодарили женщин за поддержку мужчин в их решимости встать на защиту Родины, пожелали счастья, успехов во всем, надежды и мира.

В Краснояружском РЭС поздравили жену и дочь Андрея Баранова — Светлану Викторовну и Анну, супругу Станислава Сириченко Ирину, которая пришла с маленьким сыном Даней.

В Белгородском РЭС цветы и подарки ждали супругу Ивана Филюшкина, маму двоих детей Ольгу. В исполдирекции поздравления принимали супруга и дочь мобилизованного Руслана Калякина — Людмила и София, а также Наталья Харьковская, чей брат Евгений Харьковский погиб на СВО.

В Валуйском РЭС поздравили Галину Васильевну, маму Николая Романенко, а также Оксану Николаевну и 9-летнюю Сашу — жену и дочь Сергея Трофимова.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро» — https://t.me/informationbureau/7366

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#Общество#Артем Черненко
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