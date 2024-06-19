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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В «Белгородэнерго» работает чат-бот для передачи показаний электросчетчиков

В «Белгородэнерго» работает чат-бот для передачи показаний электросчетчиков

19 июня 2024, 09:08
Фото: 1MI
Передать текущие показания прибора учета электроэнергии в филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» теперь стало проще. Для этого достаточно перейти по ссылке @belgorodenergo31_bot, указать район и населенный пункт, и последние цифры серийного номера счётчика.

Сервис призван помочь жителям области и энергетикам в соблюдении законодательства — ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 18.03.2024), в соответствии с которым потребитель должен снимать и передавать показания своего прибора учёта в ресурсоснабжающую организацию и допускать к проверке счётчика ее сотрудников. Однако из-за оперативной обстановки доступ на приграничные территории иногда бывает затруднен, поэтому удобнее передать показания дистанционно!

Внимание! Сервис предназначен только для приборов учёта, установленных в частном секторе и микрорайонах ИЖС! Жителям многоквартирных домов передавать показания через чат-бот не нужно!

Фото: «Белгородэнерго»
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Электроэнергия#Белгородэнерго#Законодательство#Показания#Россети Центр#Электросчетчики
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