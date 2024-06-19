В «Белгородэнерго» работает чат-бот для передачи показаний электросчетчиков

Сервис призван помочь жителям области и энергетикам в соблюдении законодательства — ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 18.03.2024), в соответствии с которым потребитель должен снимать и передавать показания своего прибора учёта в ресурсоснабжающую организацию и допускать к проверке счётчика ее сотрудников. Однако из-за оперативной обстановки доступ на приграничные территории иногда бывает затруднен, поэтому удобнее передать показания дистанционно!