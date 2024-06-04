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«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств

«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств

4 июня 2024, 11:41
Фото: «Белгородэнерго»
Совокупная мощность исполненных филиалом договоров технологического присоединения превысила 1,5 МВт.

Для подключения к сетям энергетики проложили более 6 км линии электропередачи, установили четыре комплектных трансформаторных подстанции и выполнили мероприятия по фактической подаче электроэнергии, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

К числу наиболее крупных объектов агропромышленного комплекса относятся фруктохранилища в Ивнянском районе, новый зерносушильный комплекс в Новооскольском районе, крестьянско-фермерские хозяйства, а также производственные помещения и цеха.

Фото: «Белгородэнерго»

Технологическое присоединение предприятий агропромышленного комплекса энергетики выполняют в приоритетном порядке, поддерживая тем самым развитие экономики и социальной сферы Белгородской области.

Источник: телеграм-канала ПАО «РоссетиЦентр» «Информбюро» 

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородэнерго#Агропромышленный комплекс#Фермерские хозяйства#Белгород#Электропередача#Трансформаторные подстанции#Зерносушильный комплекс
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