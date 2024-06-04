«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Для подключения к сетям энергетики проложили более 6 км линии электропередачи, установили четыре комплектных трансформаторных подстанции и выполнили мероприятия по фактической подаче электроэнергии, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
К числу наиболее крупных объектов агропромышленного комплекса относятся фруктохранилища в Ивнянском районе, новый зерносушильный комплекс в Новооскольском районе, крестьянско-фермерские хозяйства, а также производственные помещения и цеха.
Технологическое присоединение предприятий агропромышленного комплекса энергетики выполняют в приоритетном порядке, поддерживая тем самым развитие экономики и социальной сферы Белгородской области.
Источник: телеграм-канала ПАО «РоссетиЦентр» «Информбюро»