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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона

«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона

27 мая 2024, 13:31
Фото: телеграм-канал «Информбюро»
Энергетики выполнили транспортировку защитных модульных сооружений из Губкина в Валуйки и помогли установить их в местах массового скопления людей.
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Работа

Решение об этом было принято оперативным Штабом. В кратчайшие сроки защитные сооружения были доставлены и распределены по центральным улицам города Валуйки — детским площадкам, зонам отдыха, территориям у торговых и социальных учреждений, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Кроме того, с целью улучшения сигнала ракетной опасности энергетики по согласованию с представителями администрации и ЕДДС смонтировали и подключили к электроснабжению в селах Валуйского горокруга порядка 20 новых громкоговорителей.

Работы по установке дополнительных систем оповещения ведутся на всех приграничных территориях. Главная задача — обеспечить своевременное информирование об угрозах, чтобы у людей было время укрыться в безопасном месте.

Так, в Волоконовском районе в мае подключено 42 системы оповещения. Улучшенный сигнал о ракетной опасности получили жители 20 малых хуторов, 11 сел и 5 поселков.

Работа в данном направлении продолжается. В текущем году энергетики установят свыше 250 систем оповещения, максимальное количество — в Белгороде, Шебекинском, Валуйском и Яковлевском городских округах, Волоконовском районе.

Фото: телеграм-канал «Информбюро»
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