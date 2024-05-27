«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
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Updated Сегодня, 14:01
Решение об этом было принято оперативным Штабом. В кратчайшие сроки защитные сооружения были доставлены и распределены по центральным улицам города Валуйки — детским площадкам, зонам отдыха, территориям у торговых и социальных учреждений, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Кроме того, с целью улучшения сигнала ракетной опасности энергетики по согласованию с представителями администрации и ЕДДС смонтировали и подключили к электроснабжению в селах Валуйского горокруга порядка 20 новых громкоговорителей.
Работы по установке дополнительных систем оповещения ведутся на всех приграничных территориях. Главная задача — обеспечить своевременное информирование об угрозах, чтобы у людей было время укрыться в безопасном месте.
Так, в Волоконовском районе в мае подключено 42 системы оповещения. Улучшенный сигнал о ракетной опасности получили жители 20 малых хуторов, 11 сел и 5 поселков.
Работа в данном направлении продолжается. В текущем году энергетики установят свыше 250 систем оповещения, максимальное количество — в Белгороде, Шебекинском, Валуйском и Яковлевском городских округах, Волоконовском районе.