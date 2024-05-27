«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона

Решение об этом было принято оперативным Штабом. В кратчайшие сроки защитные сооружения были доставлены и распределены по центральным улицам города Валуйки — детским площадкам, зонам отдыха, территориям у торговых и социальных учреждений, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».