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В «Белгородэнерго» подвели итоги отопительного сезона

В «Белгородэнерго» подвели итоги отопительного сезона

3 мая 2024, 13:52
Фото: телеграм-канал «Информбюро»
В филиале подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода и озвучили задачи текущей ремонтной кампании. Участие в совещании приняли заместитель губернатора Белгородской области Сергей Довгалюк, представители Министерства ЖКХ и главы муниципальных районов и округов.

Директор «Белгородэнерго» Антон Герасимов подчеркнул, что благодаря своевременно принятым решениям по защищенности объектов, удалось не допустить длительных перерывов электроснабжения, в том числе на приграничных территориях. Было оперативно восстановлено 845 линий электропередачи и подстанций, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

По сравнению с предыдущим годом, среднее время перерывов электроснабжения сократилось на 41%, общее количество отключений — на 4%. Надежное электроснабжение обеспечивали 600 человек в составе 164 бригад, укомплектованные 211 единицами техники, в том числе бронированной для работы в приграничье, а также защитной экипировкой.

Серьезное и ответственное отношение коллектива к решению технических и организационных вопросов отметил заместитель главы региона Сергей Довгалюк. Он подчеркнул, что энергетики справились с задачей по обеспечению надежного электроснабжения потребителей.

Говоря о планах, директор филиала сообщил, что активная подготовка к предстоящему отопительному сезону уже ведется. До 30 сентября специалистам «Белгородэнерго» предстоит отремонтировать 165 км линий электропередачи (ЛЭП), 577 трансформаторных подстанции 6-10 кВ, расчистить 535 гектаров охранных зон воздушных линий. Также запланирован ремонт энергооборудования на 185 питающих центрах 35-110 кВ и нескольких протяженных участках высоковольтных ЛЭП.

Фото: телеграм-канал «Информбюро»
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