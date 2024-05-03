В «Белгородэнерго» подвели итоги отопительного сезона

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Директор «Белгородэнерго» Антон Герасимов подчеркнул, что благодаря своевременно принятым решениям по защищенности объектов, удалось не допустить длительных перерывов электроснабжения, в том числе на приграничных территориях. Было оперативно восстановлено 845 линий электропередачи и подстанций, сообщает телеграм-канал «Информбюро».
По сравнению с предыдущим годом, среднее время перерывов электроснабжения сократилось на 41%, общее количество отключений — на 4%. Надежное электроснабжение обеспечивали 600 человек в составе 164 бригад, укомплектованные 211 единицами техники, в том числе бронированной для работы в приграничье, а также защитной экипировкой.
Серьезное и ответственное отношение коллектива к решению технических и организационных вопросов отметил заместитель главы региона Сергей Довгалюк. Он подчеркнул, что энергетики справились с задачей по обеспечению надежного электроснабжения потребителей.
Говоря о планах, директор филиала сообщил, что активная подготовка к предстоящему отопительному сезону уже ведется. До 30 сентября специалистам «Белгородэнерго» предстоит отремонтировать 165 км линий электропередачи (ЛЭП), 577 трансформаторных подстанции 6-10 кВ, расчистить 535 гектаров охранных зон воздушных линий. Также запланирован ремонт энергооборудования на 185 питающих центрах 35-110 кВ и нескольких протяженных участках высоковольтных ЛЭП.