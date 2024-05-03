В «Белгородэнерго» подвели итоги отопительного сезона

По сравнению с предыдущим годом, среднее время перерывов электроснабжения сократилось на 41%, общее количество отключений — на 4%. Надежное электроснабжение обеспечивали 600 человек в составе 164 бригад, укомплектованные 211 единицами техники, в том числе бронированной для работы в приграничье, а также защитной экипировкой.