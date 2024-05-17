«Белгородэнерго» подключил к сетям спортивные и образовательные школы региона

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Энергетики построили кабельную линию, выполнили монтаж системы учета и обеспечили фактическую подачу электроэнергии, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Клуб «Белгородский дракон» работает в составе «Спортивной школы №1» Шебекинского округа. Занимаются здесь как взрослые, так и дети. Раньше спортсмены упражнялись на реке Нежеголь, а теперь перебазировались на Белгородское водохранилище.
Так же к электроснабжению подключили Спортивную школу олимпийского резерва №2 в микрорайоне Рудничный в Старом Осколе.
В Прохоровском районе добавили мощности трем общеобразовательным школам — в селах Береговое Первое, Журавка Первая и Плота, внутренние помещения которых после капремонта пополнились новым энергоемким оборудованием.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»https://t.me/informationbureau/8346