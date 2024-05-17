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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

«Белгородэнерго» подключил к сетям спортивные и образовательные школы региона

«Белгородэнерго» подключил к сетям спортивные и образовательные школы региона

17 мая 2024, 12:01
Фото: «Белгородэнерго»
В Шебекинском городском округе обеспечено электроснабжение новой учебно-спортивной базы гребли с раздевалками, пирсом, тренерской и местами для ремонта плавсредств.
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Дети

Энергетики построили кабельную линию, выполнили монтаж системы учета и обеспечили фактическую подачу электроэнергии, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Клуб «Белгородский дракон» работает в составе «Спортивной школы №1» Шебекинского округа. Занимаются здесь как взрослые, так и дети. Раньше спортсмены упражнялись на реке Нежеголь, а теперь перебазировались на Белгородское водохранилище.

Фото: «Белгородэнерго»

Так же к электроснабжению подключили Спортивную школу олимпийского резерва №2 в микрорайоне Рудничный в Старом Осколе.

В Прохоровском районе добавили мощности трем общеобразовательным школам — в селах Береговое Первое, Журавка Первая и Плота, внутренние помещения которых после капремонта пополнились новым энергоемким оборудованием.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»https://t.me/informationbureau/8346

Сотрудники «Белгородэнерго» готовятся к непогоде
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородэнерго#Дети#Энергетики#Электроснабжение#Спортивные школы#Белгород#Система учета#Белгородское водохранилище#Кабельная линия#Пирс#Шебекинский округ
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