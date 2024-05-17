«Белгородэнерго» подключил к сетям спортивные и образовательные школы региона

Клуб «Белгородский дракон» работает в составе «Спортивной школы №1» Шебекинского округа. Занимаются здесь как взрослые, так и дети. Раньше спортсмены упражнялись на реке Нежеголь, а теперь перебазировались на Белгородское водохранилище.