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Posted 25 апреля, 09:04

Published 25 апреля, 09:04

Modified 25 апреля, 09:17

Updated 25 апреля, 09:17

Безопасность

«Белгородэнерго» предупреждает об опасности вмешательства в работу энергообъектов

25 апреля 2024, 09:04
Фото: 1MI
Безопасность
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов и не допускать вмешательства в работу линий электропередачи и подстанций. Это может быть смертельно опасно!

Категорически запрещается открывать двери и проникать внутрь трансформаторных подстанций. Энергооборудование находится под очень высоким напряжением. Если человек дотронется до токоведущей части, то попадет под действие электрического тока и получит травмы, не совместимые с жизнью.

По этой же причине нельзя забираться на опоры линий электропередачи и вмешиваться в работу энергооборудования. Набросы на провода или кража цветмета могут не только создать угрозу для здоровья и жизни людей, но и спровоцировать короткие замыкания и пожары.

Важно запомнить еще одно правило: подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров крайне опасно! Вокруг такого провода возникает зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом, не отрывая ног от земли и друг от друга.

Обращайте внимание на предупреждающие знаки, закрепленные на энергообъектах: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!». Это не простые слова, а предупреждение о реальной угрозе. При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом энергетикам по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

Будьте осторожны, берегите свою жизнь!

БезопасностьБезопасность
БезопасностьБезопасность
Безопасность
Фото: «Белгородэнерго»
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