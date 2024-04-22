Специалисты «Белгородэнерго» смонтировали новые светильники в населённых пунктах

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Дополнительные участки наружного освещения появились в населённых пунктах Яковлевского, Корочанского, Вейделевского, Новооскольского, Прохоровского, Борисовского районов.
Так, на подходах к парку Маршалково в посёлке Строитель для безопасности и комфорта отдыхающих энергетики построили новую линию освещения и смонтировали 10 светодиодных светильников.
Еще 20 светоточек появилось у дорог, спортивных площадок и рекреационных зон в микрорайоне «Солнечный». Новые линии наружного освещения также построили по улицам Речная в селе Карнауховка и Осенняя в Борисовке.
Работы ведутся по программе «Решаем вместе» в соответствии с запросами жителей на качественное наружное освещение.
*«Информбюро» — ссылка на канал