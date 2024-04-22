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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Наружное освещение

Специалисты «Белгородэнерго» смонтировали новые светильники в населённых пунктах

22 апреля 2024, 13:56
Фото: Белгородэнерго
Наружное освещение
В первом квартале года энергетики филиала установили по заявкам муниципалитетов порядка 100 дополнительных светильников в 25 селах и микрорайонах Белгородской области, — сообщает телеграм-канал «Информбюро»*

Дополнительные участки наружного освещения появились в населённых пунктах Яковлевского, Корочанского, Вейделевского, Новооскольского, Прохоровского, Борисовского районов.

Так, на подходах к парку Маршалково в посёлке Строитель для безопасности и комфорта отдыхающих энергетики построили новую линию освещения и смонтировали 10 светодиодных светильников.

Еще 20 светоточек появилось у дорог, спортивных площадок и рекреационных зон в микрорайоне «Солнечный». Новые линии наружного освещения также построили по улицам Речная в селе Карнауховка и Осенняя в Борисовке.

Работы ведутся по программе «Решаем вместе» в соответствии с запросами жителей на качественное наружное освещение.

*«Информбюро» — ссылка на канал

Наружное освещениеНаружное освещение
Наружное освещениеНаружное освещение
Наружное освещениеНаружное освещение
Наружное освещениеНаружное освещение
Наружное освещениеНаружное освещение
Наружное освещениеНаружное освещение
Наружное освещениеНаружное освещение
Наружное освещение
Фото: Белгородэнерго
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород
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