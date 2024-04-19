«Белгородэнерго» подключил к сетям 10 новых объектов водоснабжения

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Общая присоединенная мощность составила 224 кВт, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Энергетики построили порядка 2 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, а также выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.
Работы выполнены в рамках программы по обеспечению жителей области качественными коммунальными услугами. В ближайшее время к сетям будет присоединен еще ряд важных объектов ЖКХ и социальной сферы региона.