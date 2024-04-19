«Белгородэнерго» подключил к сетям 10 новых объектов водоснабжения

Электроэнергией обеспечены водозабор в селе Замостье, три насосные станции — в Белгороде, Ивне и Таврово-4 и несколько водозаборных скважин в селах Борисовского района, Алексеевского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.

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