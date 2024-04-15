Специалисты «Белгородэнерго» модернизируют сети в 30 населенных пунктах региона

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
На участках, где фиксируются жалобы и обращения потребителей, энергетики заменят опоры, смонтируют новый провод, при необходимости установят дополнительные трансформаторные подстанции, устранив все недостатки в работе сетевого комплекса, сообщает Telegram-канал «Информбюро».
В первом квартале уже улучшено электроснабжение в селах Ионовка и Бехтеевка Корочанского района, поселке Разумное и в районе центрального рынка в Белгороде.
В частности, в Ионовке и Бехтеевке энергетики реконструировали участки сети по улицам Вязовая и Калинина. Вместо неизолированного провода смонтировали защищенный изолированный, увеличив пропускную способность сетей, а следовательно, и качество электроснабжения местных жителей.