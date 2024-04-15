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Специалисты «Белгородэнерго» модернизируют сети в 30 населенных пунктах региона

Специалисты «Белгородэнерго» модернизируют сети в 30 населенных пунктах региона

15 апреля 2024, 10:31
Фото: «Белгородэнерго»
В текущем году филиал реконструирует свыше 55 километров сетей в городах и селах области. Максимальный объем — в Белгородском, Прохоровском районах, Алексеевском, Валуйском, Яковлевском городских округах.

На участках, где фиксируются жалобы и обращения потребителей, энергетики заменят опоры, смонтируют новый провод, при необходимости установят дополнительные трансформаторные подстанции, устранив все недостатки в работе сетевого комплекса, сообщает Telegram-канал «Информбюро».

В первом квартале уже улучшено электроснабжение в селах Ионовка и Бехтеевка Корочанского района, поселке Разумное и в районе центрального рынка в Белгороде.

В частности, в Ионовке и Бехтеевке энергетики реконструировали участки сети по улицам Вязовая и Калинина. Вместо неизолированного провода смонтировали защищенный изолированный, увеличив пропускную способность сетей, а следовательно, и качество электроснабжения местных жителей.

Фото: «Белгородэнерго»
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