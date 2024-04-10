В «Белгородэнерго» запущена в опытно-промышленную эксплуатацию новая разработка

Однако неконтролируемое одновременное включение таких устройств может приводить к сбоям в работе электрических сетей. Электросетевой контроллер, разработанный на базе «Белгородэнерго», решает данную проблему. Являясь своего рода «связным», он автоматически отрегулирует уровень напряжения и синхронизирует все объекты сети.