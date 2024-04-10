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Published Сегодня, 15:03

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В «Белгородэнерго» запущена в опытно-промышленную эксплуатацию новая разработка

В «Белгородэнерго» запущена в опытно-промышленную эксплуатацию новая разработка

10 апреля 2024, 15:03
Фото: «Белгородэнерго»
Сотрудники компании создали электросетевой контроллер для управления просьюмерами в распределительной сети, — телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/7716.

Просьюмеры – это категория потребителей, которая одновременно является и производителями электроэнергии: ветрогенераторы, солнечные батареи, системы накопления электроэнергии мощностью до 15 кВт. Излишки электроэнергии их владельцы могут отпускать в сеть и продавать сбытовым компаниям.

Однако неконтролируемое одновременное включение таких устройств может приводить к сбоям в работе электрических сетей. Электросетевой контроллер, разработанный на базе «Белгородэнерго», решает данную проблему. Являясь своего рода «связным», он автоматически отрегулирует уровень напряжения и синхронизирует все объекты сети.

Фото: «Белгородэнерго»

Опытный образец сетевого контроллера создан полностью на отечественных решениях по техническому заданию «Россети Центр». После этого устройство было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию на одном из участков распределительной сети Борисовского района Белгородской области.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»: https://t.me/informationbureau/7716.

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#Белгородская область#Электроэнергия#Белгородэнерго#Электросеть#Белгород#Кристина Семенчук#Россети Центр#Синхронизация#Напряжение
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