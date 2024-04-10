В «Белгородэнерго» запущена в опытно-промышленную эксплуатацию новая разработка

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Просьюмеры – это категория потребителей, которая одновременно является и производителями электроэнергии: ветрогенераторы, солнечные батареи, системы накопления электроэнергии мощностью до 15 кВт. Излишки электроэнергии их владельцы могут отпускать в сеть и продавать сбытовым компаниям.
Однако неконтролируемое одновременное включение таких устройств может приводить к сбоям в работе электрических сетей. Электросетевой контроллер, разработанный на базе «Белгородэнерго», решает данную проблему. Являясь своего рода «связным», он автоматически отрегулирует уровень напряжения и синхронизирует все объекты сети.
Опытный образец сетевого контроллера создан полностью на отечественных решениях по техническому заданию «Россети Центр». После этого устройство было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию на одном из участков распределительной сети Борисовского района Белгородской области.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»: https://t.me/informationbureau/7716.