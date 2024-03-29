Сотрудник «Белгородэнерго» в седьмой раз стал лучшим уполномоченным по охране труда

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Награды победителю вручили председатель первичной профсоюзной организации Олег Макаров, директор «Белгородэнерго» Антон Герасимов и председатель белгородской профсоюзной организации Анатолий Андросович, сообщает Telegram-канал «Информбюро».
Награды победителю вручили председатель первичной профсоюзной организации Олег Макаров, директор «Белгородэнерго» Антон Герасимов и председатель белгородской профсоюзной организации Анатолий Андросович.
Смотр-конкурс проходил в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Главная цель состязания — повышение культуры производства и эффективности системы охраны труда.
Общественные уполномоченные следят за соблюдением техники безопасности на рабочих местах, ежедневно решают практические задачи по улучшению условий труда, помогают обеспечивать безопасность персонала, особенно на приграничных территориях.
В этом году Сергей Шопинский также стал лучшим уполномоченным по охране труда на уровне Белгородской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза.