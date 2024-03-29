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Сотрудник «Белгородэнерго» в седьмой раз стал лучшим уполномоченным по охране труда

Сотрудник «Белгородэнерго» в седьмой раз стал лучшим уполномоченным по охране труда

29 марта 2024, 11:15
Фото: Telegram-канал «Информбюро»
Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса первичной профсоюзной организации «Россети Центр» на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». По итогам 2023 года победителем стал мастер бригады по диагностике электрооборудования Краснояружского РЭС «Белгородэнерго» Сергей Шопинский.

Награды победителю вручили председатель первичной профсоюзной организации Олег Макаров, директор «Белгородэнерго» Антон Герасимов и председатель белгородской профсоюзной организации Анатолий Андросович, сообщает Telegram-канал «Информбюро».

Награды победителю вручили председатель первичной профсоюзной организации Олег Макаров, директор «Белгородэнерго» Антон Герасимов и председатель белгородской профсоюзной организации Анатолий Андросович.

Смотр-конкурс проходил в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Главная цель состязания — повышение культуры производства и эффективности системы охраны труда.

Общественные уполномоченные следят за соблюдением техники безопасности на рабочих местах, ежедневно решают практические задачи по улучшению условий труда, помогают обеспечивать безопасность персонала, особенно на приграничных территориях.

В этом году Сергей Шопинский также стал лучшим уполномоченным по охране труда на уровне Белгородской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза.

Фото: Telegram-канал «Информбюро»
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#Общество#Белгородская область#Охрана труда#Белгородэнерго#Награды#Условия труда#Техника безопасности#Россети Центр#Профсоюзная организация#Артем Черненко#Приграничные территории
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