846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Энергетики могут квалифицированно с использованием индивидуальных тактических аптечек оказать первую помощь при травмах, ожогах, переломах, кровотечениях, а затем правильно транспортировать пострадавшего к месту лечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Информбюро».
Для отработки действий в случае чрезвычайных ситуаций в «Белгородэнерго» регулярно проводятся учения совместно с силовиками из региональных ведомств — УМВД, МЧС, пожарных, а также Росгвардии.