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846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины

846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины

27 марта 2024, 09:55
Фото: Telegram-канал «Информбюро»
Для этого были организованы занятия и мастер-классы, которые проводили инструкторы теробороны, военные медики, реаниматоры и медперсонал филиала. 119 сотрудников приграничных РЭС прошли обучение основам оказания первой помощи в Тверском учебно-производственном центре.
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МЧС

Энергетики могут квалифицированно с использованием индивидуальных тактических аптечек оказать первую помощь при травмах, ожогах, переломах, кровотечениях, а затем правильно транспортировать пострадавшего к месту лечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Информбюро».

Фото: Telegram-канал «Информбюро».

Для отработки действий в случае чрезвычайных ситуаций в «Белгородэнерго» регулярно проводятся учения совместно с силовиками из региональных ведомств — УМВД, МЧС, пожарных, а также Росгвардии.

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