846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины

Энергетики могут квалифицированно с использованием индивидуальных тактических аптечек оказать первую помощь при травмах, ожогах, переломах, кровотечениях, а затем правильно транспортировать пострадавшего к месту лечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Информбюро».