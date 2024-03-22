Директор «Белгородэнерго» навестил в госпитале сотрудника филиала

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Об этом сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Станислав является добровольцем и исполняет свой долг в СВО. Неоднократно был ранен, но все равно возвращался в ряды бойцов — защищать нас, нашу Родину. Осколочное ранение получил в середине марта, и сейчас проходит лечение.
Антон Герасимов хорошо знаком с семьей Станислава — недавно лично поздравлял с 8 Марта его супругу Ирину, которая на встречу приходила с маленьким сыном Даней.
От всего коллектива руководитель «Белгородэнерго» выразил слова благодарности коллеге за мужество и преданность Отечеству, пожелал скорейшего выздоровления.
Энергетики-участники СВО и их родные получают всестороннюю поддержку компании!
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»