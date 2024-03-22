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Директор «Белгородэнерго» навестил в госпитале сотрудника филиала

Директор «Белгородэнерго» навестил в госпитале сотрудника филиала

22 марта 2024, 12:09
Фото: «Белгородэнерго»
Директор «Белгородэнерго» Антон Герасимов навестил в госпитале коллегу — электромонтера оперативно-выездной бригады Краснояружского РЭС «Белгородэнерго» Станислава Сириченко.
Сюжет
СВО

Об этом сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Станислав является добровольцем и исполняет свой долг в СВО. Неоднократно был ранен, но все равно возвращался в ряды бойцов — защищать нас, нашу Родину. Осколочное ранение получил в середине марта, и сейчас проходит лечение.

Антон Герасимов хорошо знаком с семьей Станислава — недавно лично поздравлял с 8 Марта его супругу Ирину, которая на встречу приходила с маленьким сыном Даней.

От всего коллектива руководитель «Белгородэнерго» выразил слова благодарности коллеге за мужество и преданность Отечеству, пожелал скорейшего выздоровления.

Энергетики-участники СВО и их родные получают всестороннюю поддержку компании!

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»

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#Белгородская область#Белгородэнерго#Белгород#Кристина Семенчук#Россети Центр#СВО#Краснояружского РЭС#Антон Герасимов
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