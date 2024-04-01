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Published Сегодня, 10:08

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60-летие со дня основания

9 районов электрических сетей «Белгородэнерго» отмечают 60-летие со дня основания

1 апреля 2024, 10:08
Фото: «Белгородэнерго»
60-летие со дня основания
Белгородский, Яковлевский, Корочанский, Прохоровский, Чернянский, Новооскольский, Старооскольский, Губкинский и Валуйский районы электрических сетей были образованы 1 апреля 1964 года, спустя три года после организации районного энергетического управления «Белгородэнерго», — сообщил «Информбюро»*.

Небольшие рассредоточенные участки линий электропередачи объединили в составе крупных сетевых предприятий. Началась активная работа по приемке сетей от колхозов и совхозов, приведению их к единым требованиям правил технической эксплуатации. За первую пятилетку энергетики построили и ввели в работу десятки крупных подстанций, тысячи километров линий электропередачи. Ни одна отрасль народного хозяйства в то время не испытывала такого бурного подъема, как электроэнергетика. Свет пришел во все без исключения хутора и села.

Сегодня коллективы районов продолжают традиции первых энергетиков, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение городских и сельских жителей, предприятий и организацией, в том числе в приграничье.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский поздравил коллективы районов с юбилейной датой.

«От всей души благодарю вас за самоотверженность, профессионализм и добросовестный труд. Пусть преемственность поколений, преданность выбранной профессии и слаженный рабочий ритм коллектива и дальше служат надежной опорой нашей деятельности. Отдельные слова благодарности — ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие электросетевого комплекса Белгородской области», — отмечается в поздравительной телеграмме главы энергокомпании.

*телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро» — https://t.me/informationbureau/7601

60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания60-летие со дня основания
60-летие со дня основания
Фото: «Белгородэнерго»
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#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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