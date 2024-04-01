9 районов электрических сетей «Белгородэнерго» отмечают 60-летие со дня основания

Небольшие рассредоточенные участки линий электропередачи объединили в составе крупных сетевых предприятий. Началась активная работа по приемке сетей от колхозов и совхозов, приведению их к единым требованиям правил технической эксплуатации. За первую пятилетку энергетики построили и ввели в работу десятки крупных подстанций, тысячи километров линий электропередачи. Ни одна отрасль народного хозяйства в то время не испытывала такого бурного подъема, как электроэнергетика. Свет пришел во все без исключения хутора и села.