«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение 26 новых объектов связи

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Они находятся в Алексеевке, Ровеньках, селах и хуторах Белгородского, Чернянского, Вейделевского, Ивнянского, Корочанского, Волоконовского районов, Новооскольского и Яковлевского городских округов, — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/7733
Инфраструктуре, предназначенной для улучшения сигнала, выделено 170 кВт дополнительной мощности.
Для электроснабжения объектов энергетики построили более 1 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.
Расширение, масштабирование инфраструктуры связи дает людям возможность даже в удаленных населенных пунктах почувствовать улучшенное качество сигнала.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро» https://t.me/informationbureau/7733