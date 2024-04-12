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«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение 26 новых объектов связи

«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение 26 новых объектов связи

12 апреля 2024, 09:00
Фото: «Белгородэнерго»
С начала года к электрическим сетям подключено 26 базовых станций сотовой связи.

Они находятся в Алексеевке, Ровеньках, селах и хуторах Белгородского, Чернянского, Вейделевского, Ивнянского, Корочанского, Волоконовского районов, Новооскольского и Яковлевского городских округов, — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/7733

Инфраструктуре, предназначенной для улучшения сигнала, выделено 170 кВт дополнительной мощности.

Фото: «Белгородэнерго»

Для электроснабжения объектов энергетики построили более 1 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.

Расширение, масштабирование инфраструктуры связи дает людям возможность даже в удаленных населенных пунктах почувствовать улучшенное качество сигнала.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро» https://t.me/informationbureau/7733

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородэнерго#Энергетика#Линии электропередачи#Инфраструктура#Сотовая связь#Электроснабжение#Белгород#Мощность#Россети Центр#Базовые станции
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