bel.ru
ГлавноеВсе новости

Сотовая связь

Выбрать дату
2024
В белгородском приграничье прошли учения по оказанию помощи в ЧС при отсутствии связи
В шести муниципалитетах Белгородской области прошли учения по оказанию помощи мирным жителям при отсутствии сотовой связи. Подобные мероприятия планируется проводить чаще.
23 ноября, 07:21
Как белгородцам предоставят бесплатные услуги связи?
16 августа, 10:35
Белгородцам доступны бесплатно мобильная связь и интернет, но только в девяти районах
16 августа, 07:33
Владельцы eSIM закрепились в онлайне
19 июня, 09:24
«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение 26 новых объектов связи
С начала года к электрическим сетям подключено 26 базовых станций сотовой связи.
12 апреля, 09:00
Вышки сотовой связи в Белгородской области установили без необходимого согласования
29 февраля, 08:27
ВТБ улучшает условия обслуживания для клиентов-пенсионеров из «Открытия»
30 января, 08:21
2023
Муром остался почти без связи из-за повреждённого оборудования
Жители села Шебекинского округа из-за обстрелов рискуют остаться совсем без сотовой связи. Сейчас там работает только один оператор. Подробности рассказал глава округа Владимир Жданов.
5 октября 2023, 16:18
Пять тысяч жителей белгородской глубинки впервые получили доступ в интернет
Доступ к цифровым сервисам получили жители 30 малых населённых пунктов региона. А голосовая связь и мобильный интернет теперь стали доступны порядка 5000 жителям сельской местности области.
7 сентября 2023, 12:56
Гладков: Более 5 тысяч белгородцев почувствовали улучшение качества связи
Сотовой связью и интернетом обеспечили 28 малых населённых пунктов. Находятся они в 11 районах и горокругах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
7 сентября 2023, 10:07
В белгородском селе появится вышка сотовой связи
В населённом пункте проживает 27 человек. Ранее у людей не было сотовой связи. Вышку установят в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Подробнее сообщили в областном правительстве.
3 июля 2023, 15:51
Родители два дня не могут дозвониться до детей, находящихся в «Бригантине Белогорья»
Выяснилось, что есть небольшие сложности с сотовой связью, которые исправят уже сегодня, 6 июня. Об этом в прямом эфире сообщил Вячеслав Гладков.
6 июня 2023, 17:14
Специалисты Белгородэнерго подключили к сетям 39 новых объектов связи
С начала года специалисты филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подключили к электросетям 39 новых объектов связи в рамках областной программы по устранению цифрового неравенства 2.0.
18 мая 2023, 12:28
Из-за обстрелов жители двух белгородских сёл остались без сотовой связи
Интернет уже восстановили, однако сотовая связь до сих пор отсутствует, сообщил глава региона.
3 апреля 2023, 17:26
Сотовая связь в белгородских деревнях и сёлах появится уже в этом году
Жителей обеспечат связью уже в течение года. Об этом заявил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, пишут ТАСС.
3 февраля 2023, 19:35
2022
В белгородском селе появился интернет
Долгожданный доступ к интернету получили жители села Карнауховка в Белгородском районе. Теперь дети могут учиться удалённо, а родители — смотреть телевизор. Оператор признался, что это был один из сложных проектов. Подробнее — в материале «Бел.Ру».
16 декабря 2022, 13:20
Вышку сотовой связи в обстреливаемом Муроме пообещали отремонтировать за день
5 декабря 2022, 07:20
В Белгородской области по нацпроекту построят ещё 25 вышек сотовой связи
16 ноября 2022, 07:37
билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE
Специалисты билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») развернули на промышленных объектах ООО «Иркутская нефтяная компания» системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE).
14 ноября 2022, 13:16
Теперь на связи: Гладков назвал белгородские сёла, в которых появилась сотовая связь
Вышки сотовой связи установили в населённых пунктах, в которых проживают 130-200 человек. По данным губернатора, работа по обеспечению связью отдалённых сёл продолжится и в 2023 году.
12 ноября 2022, 06:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика