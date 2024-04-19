«Белгородэнерго» готовится к работе в неблагоприятных погодных условиях

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
К оперативному реагированию готовы 164 бригады: 604 энергетика и 217 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 178 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 25,6 МВт.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).