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«Белгородэнерго» готовится к работе в неблагоприятных погодных условиях

«Белгородэнерго» готовится к работе в неблагоприятных погодных условиях

19 апреля 2024, 08:19
Фото: «Белгородэнерго»
По сообщениям Гидрометцентра, 19 апреля в Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий с усилением и порывами ветра до 20 м/с. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечивают усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.
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МЧС

К оперативному реагированию готовы 164 бригады: 604 энергетика и 217 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 178 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 25,6 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

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#Артем Черненко#Общество#МЧС#Погода#Белгородэнерго#Спецтехника#Ветер#Штаб#Электроснабжение#Мощность#Повреждения#Электропередача#Бригады#Гидрометеорологическая обстановка
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