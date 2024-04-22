«Белгородэнерго» запустил чат-бот для передачи показаний электросчётчиков

Новый сервис призван помочь жителям области и энергетикам в соблюдении законодательства — ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 18.03.2024), в соответствии с которым потребитель должен снимать и передавать показания своего прибора учета в ресурсоснабжающую организацию и допускать к проверке счетчика ее сотрудников. Однако, из-за оперативной обстановки доступ на приграничные территории иногда бывает затруднен. Передать показания дистанционно — просто, быстро, эффективно!