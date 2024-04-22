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Коммунальные услуги

«Белгородэнерго» запустил чат-бот для передачи показаний электросчётчиков

22 апреля 2024, 10:28
Фото: «Белгородэнерго»
Коммунальные услуги
Передать текущие показания прибора учета электроэнергии в филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» стало проще. Для этого достаточно перейти по ссылке @belgorodenergo31_bot*, указать район и населенный пункт, и последние цифры серийного номера счетчика.

Новый сервис призван помочь жителям области и энергетикам в соблюдении законодательства — ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 18.03.2024), в соответствии с которым потребитель должен снимать и передавать показания своего прибора учета в ресурсоснабжающую организацию и допускать к проверке счетчика ее сотрудников. Однако, из-за оперативной обстановки доступ на приграничные территории иногда бывает затруднен. Передать показания дистанционно — просто, быстро, эффективно!

Внимание! Сервис предназначен только для приборов учета, установленных в частном секторе и микрорайонах ИЖС! Жителям многоквартирных домов передавать показания через чат-бот не нужно!

Ссылка для оплатыСсылка для оплаты
Ссылка для оплаты
Фото: Белгородэнерго
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород
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