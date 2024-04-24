«Белгородэнерго» увеличил мощность завода агропромышленного комплекса региона

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Энергетики реконструировали оборудование на основном центре питания, построили несколько участков воздушных и кабельных линий электропередачи, установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА, оборудованную устройствами телеметрии с передачей информации на пульт диспетчера.
Предприятие является крупнейшим производителем кормовой муки, жиров для животноводческой отрасти страны и играет важную роль в развитии экономики региона.
Энергетики выполнили все работы с опережением графика. Технологическое присоединение этого и подобных объектов филиал держит на контроле и старается выполнять максимально быстро и качественно.
*Телеграм-канал ПАО «Россети Центр»«Информбюро» — ссылка на канал