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Сотрудник «Белгородэнерго» занесён на областную Аллею Трудовой Славы

Сотрудник «Белгородэнерго» занесён на областную Аллею Трудовой Славы

2 мая 2024, 09:17
Фото: «Белгородэнерго»
Начальник управления распределительных сетей филиала Александр Билащук занесён на Аллею Трудовой Славы Белгородской области.

Почётное свидетельство вручили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, председатель областной Думы Юрий Клепиков и председатель Белгородского объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов в преддверии Дня Весны и Труда, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Александр Билащук работает в энергетике 16 лет. В зоне его ответственности — работы по ремонтам и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ в районах области, реализация проектов по внедрению цифрового инновационного оборудования, строительство сетей электроснабжения в микрорайонах индивидуального строительства, монтаж и модернизация наружного освещения.

Фото: «Белгородэнерго»

Он неоднократно участвовал в масштабных строительных и восстановительных работах в регионе и за его пределами, в том числе на приграничных территориях, отвечал за восстановление электроснабжения потребителей после обстрелов, координировал взаимодействие бригад в рамках учений в Твери и Дагестане. Лично контролировал и организовывал электроснабжение пунктов временного размещения жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных с мест постоянного проживания.

Награда Александра Билащука — это высокая оценка профессионального труда всего коллектива белгородских энергетиков. Годимся такими коллегами!

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

«Белгородэнерго» предупреждает об опасности вмешательства в работу энергообъектов
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородэнерго#Губернатор#Энергетика#Белгород#Вячеслав Гладков#Телеграм-канал
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