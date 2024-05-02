Сотрудник «Белгородэнерго» занесён на областную Аллею Трудовой Славы

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Почётное свидетельство вручили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, председатель областной Думы Юрий Клепиков и председатель Белгородского объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов в преддверии Дня Весны и Труда, сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Александр Билащук работает в энергетике 16 лет. В зоне его ответственности — работы по ремонтам и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ в районах области, реализация проектов по внедрению цифрового инновационного оборудования, строительство сетей электроснабжения в микрорайонах индивидуального строительства, монтаж и модернизация наружного освещения.
Он неоднократно участвовал в масштабных строительных и восстановительных работах в регионе и за его пределами, в том числе на приграничных территориях, отвечал за восстановление электроснабжения потребителей после обстрелов, координировал взаимодействие бригад в рамках учений в Твери и Дагестане. Лично контролировал и организовывал электроснабжение пунктов временного размещения жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных с мест постоянного проживания.
Награда Александра Билащука — это высокая оценка профессионального труда всего коллектива белгородских энергетиков. Годимся такими коллегами!
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».