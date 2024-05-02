Сотрудник «Белгородэнерго» занесён на областную Аллею Трудовой Славы

Он неоднократно участвовал в масштабных строительных и восстановительных работах в регионе и за его пределами, в том числе на приграничных территориях, отвечал за восстановление электроснабжения потребителей после обстрелов, координировал взаимодействие бригад в рамках учений в Твери и Дагестане. Лично контролировал и организовывал электроснабжение пунктов временного размещения жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных с мест постоянного проживания.