140 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:00
Программа «Основы оказания первой помощи с включением вопросов тактической медицины» разработана Тверским учебно-производственным центром специально для приграничных территорий. Обучали энергетиков профессионалы своего дела, которые не раз сталкивались с ситуациями, когда приходилось оказывать помощь раненым.
По итогам курса все участники научились оперативно оказывать первую медицинскую помощь раненому или самому себе: устранять жизнеугрожающие состояния, предотвращать развитие тяжелых осложнений, поддерживать жизненно важные функции организма при подготовке эвакуации и в её ходе, правильно действовать в экстремальной обстановке.
Для отработки действий в случае чрезвычайных ситуаций в «Белгородэнерго» регулярно проводятся учения совместно с силовиками из региональных ведомств — УМВД, МЧС, пожарных, а также Росгвардии.
Источник: телеграм-канала ПАО «РоссетиЦентр» «Информбюро»