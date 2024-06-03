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140 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины

140 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины

3 июня 2024, 08:57
Фото: «Белгородэнерго»
Обучение правилам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим прошли также руководители во главе с директором «Белгородэнерго» Антоном Герасимовым, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
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МЧС

Программа «Основы оказания первой помощи с включением вопросов тактической медицины» разработана Тверским учебно-производственным центром специально для приграничных территорий. Обучали энергетиков профессионалы своего дела, которые не раз сталкивались с ситуациями, когда приходилось оказывать помощь раненым.

Фото: «Белгородэнерго»

По итогам курса все участники научились оперативно оказывать первую медицинскую помощь раненому или самому себе: устранять жизнеугрожающие состояния, предотвращать развитие тяжелых осложнений, поддерживать жизненно важные функции организма при подготовке эвакуации и в её ходе, правильно действовать в экстремальной обстановке.

Для отработки действий в случае чрезвычайных ситуаций в «Белгородэнерго» регулярно проводятся учения совместно с силовиками из региональных ведомств — УМВД, МЧС, пожарных, а также Росгвардии.

Источник: телеграм-канала ПАО «РоссетиЦентр» «Информбюро» 

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Росгвардия#Белгородэнерго#УМВД#Пожарные#Учения#Белгород#Первая помощь#Тактическая медицина
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