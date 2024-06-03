140 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины

По итогам курса все участники научились оперативно оказывать первую медицинскую помощь раненому или самому себе: устранять жизнеугрожающие состояния, предотвращать развитие тяжелых осложнений, поддерживать жизненно важные функции организма при подготовке эвакуации и в её ходе, правильно действовать в экстремальной обстановке.