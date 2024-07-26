Путёвка в будущее: почему абитуриентам нужно выбрать БГТУ имени Шухова в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
Университет был основан в 1954 году. На текущий момент вуз успешно сотрудничает с более чем 20 зарубежными и 60 российскими высшими учебными заведениями, и более 200 компаниями-работодателями, которые помогают в обучении студентов и проведении итоговой государственной аттестации.
Университет предлагает разнообразные образовательные программы: 41 направление для бакалавриата, 13 направлений для специалитета, 38 направлений для магистратуры и 13 программ для среднего профессионального образования, а также рабочие профессии.
Университет, являющийся важным центром образования и научных исследований, располагает обширным штатом высококвалифицированных специалистов. В его стенах трудятся более 650 профессоров, преподавателей и научных сотрудников, что говорит о масштабности и разнообразии проводимых в университете учебных и научных программ.
Университет структурирован по принципу девяти учебных институтов, объединяющих в себе 42 кафедры. Каждая кафедра, в свою очередь, является центром экспертизы в своей области, где ведутся исследования и преподаются специализированные дисциплины. Помимо кафедр, университет включает в себя более 100 научных подразделений, которые проводят фундаментальные и прикладные исследования в различных сферах.
Ежегодно успешную защиту кандидатских диссертаций проходят около 15 молодых преподавателей, а 3-4 преподавателя получают степень доктора наук. Такое количество успешно защищенных диссертаций преподавателями и научными сотрудниками подчеркивает высокий научный потенциал вуза и его значимость как института, воспитывающего новых лидеров в науке.
Вуз представляет собой место для развития талантов в области науки, бизнеса, творчества, спорта и общественной деятельности. Здесь можно обучиться компьютерному проектированию технологического оборудования, стать инженером в области горнодобычи или энергетики, изучить прикладную информатику, информационные системы и технологии, выбрать путь химика-технолога или дорожного строителя, обучиться экономической деятельности или стать архитектором и дизайнером. Все эти возможности основаны на принципах многогранности, многоуровневости и междисциплинарности, что создаёт условия для постоянного образования на протяжении всей жизни.
В последние годы вуз значительно укрепил свою образовательную платформу, что позволило ему занять высокие позиции в престижных рейтингах как на российском, так и на международном уровнях. Учебные и научные лаборатории обеспечены современным оборудованием, поскольку университет придаёт особое значение развитию высоких технологий. Центр высоких технологий, основанный в БГТУ имени Шухова, гармонично соединяет креативные идеи с научными вызовами.
В университете действует более десяти лабораторий, три центра прототипирования и два аккредитованных испытательных учреждения. Исследователи и студенты вуза изучают и используют уникальные технологии для разработки сложных материалов, применяемых в таких отраслях, как авиация, космонавтика, атомная энергетика, робототехника и строительство.
Научные площадки Белгородского государственного технологического университета активно занимаются актуальными и перспективными направлениями науки. Здесь осуществляется 3D-моделирование и печать объектов на 3D-принтерах, охватывающее различные аспекты — от мелких деталей до монтажных конструкций, таких как модульные дома. Также ведется работа над созданием виртуальных моделей, разработкой беспилотных летательных аппаратов и гоночных автомобилей.
Университет представляет собой академический центр, где интегрированы образование, наука и исследования. Это место, насыщенное интересной жизнью, давно стало магнитом для молодёжи не только из различных уголков России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время университет занимает почётное место в рейтинге 50 ведущих технических учебных заведений России и национальном рейтинге инноваций. Разработки учёных Технолога активно применяются в различных областях: от строительства и городского хозяйства до атомной энергетики и космической промышленности.
В рамках программы «Приоритет 2030» вуз реализует десятки масштабных проектов, направленных на решение актуальных задач различных отраслей промышленности.
К примеру, на основе уникальной научно-исследовательской установки, которая не имеет аналогов в мире, были разработаны и внедрены технологии производства защитных и функциональных покрытий для промышленного оборудования и изделий ряда предприятий России.
Кроме этого, ученые кафедры технологии стекла и керамики БГТУ имени Шухова создали необычный бетон, используя гранулированное пеностекло, произведённое из экологически чистого стеклянного мусора. Эти инновационные материалы можно использовать в строительстве домов и дорог, ремонтных работах и озеленении территорий.
В 2024 году выполняются следующие проекты: разработка полимерного композита для защиты от радиации в условиях космоса, создание интеллектуальных модулей управления автономными роботами, разработка программного обеспечения интеллектуальных систем, методы цифрового проектирования, управления и группового взаимодействия беспилотных воздушных судов (БВС), экология окружающей среды, создание уникальных ферментов для молочной промышленности, разработка нового реагента для очистки сточных вод, создание инновационного гранулированного органоминерального удобрения для роста урожая, а также эко-строительство и программное обеспечение для оцифровки и анализа большого объёма данных, которое позволяет оценивать эффективность затрат и контролировать потребление энергоресурсов.
Студенты Технолога имеют возможность проявить себя в деятельности многочисленных объединений, включая научные общества, студенческие советы, творческие группы, спортивные секции, КВН и стройотряды. Университет также гордится первым в регионе самостоятельным студенческим медиацентром. Спортивная инфраструктура включает разнообразные площадки для зимних и летних видов спорта, современный стадион, способный принять соревнования международного уровня, а также два бассейна.
Университетский кампус представляет собой небольшой город, где можно учиться, погружаться в науку, отдыхать и заниматься спортом. Студенческий городок охватывает площадь 35 гектаров и предлагает разнообразные возможности для активного времяпровождения. Здесь можно посетить кинопоказы, участвовать в лекциях под открытым небом и музыкальных вечерах, принять участие в поэтических и литературных дискуссиях, квестах, спортивных соревнованиях, тренировках.
Мероприятия, организуемые вузом для студентов и сотрудников, пользуются популярностью у местных жителей и гостей Белгорода. Таким образом, университет выполняет еще одну важную функцию — способствует социально-культурному развитию общества.
БГТУ имени Шухова с особой гордостью выделяет свой военный учебный центр, названный в честь Героя Советского Союза генерала армии Н.Ф Ватутина. Студентам вуза предоставляется возможность получить военную специальность параллельно с основной учёбой. После успешного завершения обучения и военных сборов выпускники получают воинские звания и становятся частью резерва Вооружённых сил РФ.
ВУЦ располагается на территории вуза в отдельном здании, которое оснащено специализированными классами для проведения занятий, электронным тиром, летними полевыми классами, учебным полигоном и единой полосой препятствий.
Будущие офицеры-разведчики, специалисты по защите информационных технологий и сержанты обучаются под руководством преподавателей — бывших военных офицеров, многие из которых имеют опыт службы в «горячих точках» и были награждены орденами и медалями.
Одно из основных направлений работы вуза — укрепление международных связей и развитие всестороннего сотрудничества с зарубежными вузами и научными центрами. В университете учится более 2000 студентов из 80 стран. Каждый год выпускается более 2500 специалистов. Выпускники успешно работают не только в регионах России, но также за рубежом, где они занимают должности в различных структурах государственного управления, энергетики, машиностроения, производства, экономики, строительства, банковской сферы и др.
Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова — точка роста для развития города и региона, способствующая появлению нового поколения профессионалов, инновационных проектов и передовых технологий.
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