Путёвка в будущее: почему абитуриентам нужно выбрать БГТУ имени Шухова в Белгороде?

Университет представляет собой академический центр, где интегрированы образование, наука и исследования. Это место, насыщенное интересной жизнью, давно стало магнитом для молодёжи не только из различных уголков России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время университет занимает почётное место в рейтинге 50 ведущих технических учебных заведений России и национальном рейтинге инноваций. Разработки учёных Технолога активно применяются в различных областях: от строительства и городского хозяйства до атомной энергетики и космической промышленности.