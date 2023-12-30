Раненых уже больше 100: МЧС уточнило информацию о последствиях атаки на Белгород

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
МЧС уточнило информацию о погибших и раненых в результате атаки ВСУ на Белгород. К 18:00 известно, что жертвами стали 12 взрослых горожан и двое детей.
Число пострадавших уже превысило 100. На данный момент известно о 108 раненых. В это число вошли 15 детей.
Белгород оказался под ударом днём 30 декабря. Прилёты были по центру города. Точной информации о разрушениях пока нет.
Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгороде. Он поручил направить бригаду медиков федерального Минздрава, а также группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.