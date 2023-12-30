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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Место прилёта в центре Белгорода

Раненых уже больше 100: МЧС уточнило информацию о последствиях атаки на Белгород

30 декабря 2023, 15:10
Фото: Bel.ru
Место прилёта в центре Белгорода

МЧС: в результате атаки на Белгород погибли 15 человек, ранены 108

Среди жертв и пострадавших есть дети. Уточнённую к 18:00 информацию приводит МЧС.

МЧС уточнило информацию о погибших и раненых в результате атаки ВСУ на Белгород. К 18:00 известно, что жертвами стали 12 взрослых горожан и двое детей.

Число пострадавших уже превысило 100. На данный момент известно о 108 раненых. В это число вошли 15 детей.

Белгород оказался под ударом днём 30 декабря. Прилёты были по центру города. Точной информации о разрушениях пока нет.

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгороде. Он поручил направить бригаду медиков федерального Минздрава, а также группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

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