Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Владимир Путин

Песков: Путин в курсе атаки ВСУ на Белгород

30 декабря 2023, 14:26
Фото: 1MI
Владимир Путин

Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

Глава государства в курсе произошедшего. Президент распорядился направить в Белгород бригаду медиков федерального Минздрава и группу спасателей МЧС для оказания помощи пострадавшим, пишет ТАСС.
Сюжет
МЧС

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке ВСУ на Белгород. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секратаря главы государства Дмитрия Пескова.

По поручению Путина в Белгород направили бригаду медиков федерального Минздрава для оказания помощи раненым. Возглавит группу министр Михаил Мурашко. Помимо этого, в столицу региона прибудут спасатели федерального МЧС.

По информации ведомства, в результате атаки на Белгород погибли десять человек, один из них — ребёнок. При этом губернатор Вячеслав Гладков сообщал о двоих погибших детях.

Пострадали, по информации МЧС, 45 человек. Четверо из них — дети.

После прилётов поступила информация о десяти пожарах. Огонь уже потушили.

Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны УкраиныПри обстреле ВСУ Брянской области погиб ребёнок 2014 года рождения
#Владимир Путин#Происшествия#МЧС#Новости Белгорода#Минздрав#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Дмитрий Песков#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
МЧС уточнило информацию о погибших и раненых в Белгороде. Среди жертв есть дети
Сегодня, 14:03
На Соборной площади в Белгороде после прилётов заметили дым
Сегодня, 12:34
Гладков попросил жителей Белгорода спуститься в укрытия: ракетная опасность
Сегодня, 12:47
В Уразово Валуйского горокруга зафиксирован прямой прилёт в оздоровительный комплекс
Сегодня, 13:05
Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря
Сегодня, 13:15