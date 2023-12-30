Песков: Путин в курсе атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке ВСУ на Белгород. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секратаря главы государства Дмитрия Пескова.
По поручению Путина в Белгород направили бригаду медиков федерального Минздрава для оказания помощи раненым. Возглавит группу министр Михаил Мурашко. Помимо этого, в столицу региона прибудут спасатели федерального МЧС.
По информации ведомства, в результате атаки на Белгород погибли десять человек, один из них — ребёнок. При этом губернатор Вячеслав Гладков сообщал о двоих погибших детях.
Пострадали, по информации МЧС, 45 человек. Четверо из них — дети.
После прилётов поступила информация о десяти пожарах. Огонь уже потушили.