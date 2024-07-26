Красавица Личи поменяла Ялту на Белгород: в зоопарке рассказали о новом обитателе

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В белгородском зоопарке новый обитатель — гиббон. Речь идёт о самке по имени Личи, ей четыре года, что по меркам этих животных не так уж и много.
Привезли гиббона прямиком из Ялты. Поселили Личи в открытом летнем вольере в экзотариуме. Соседствовать она будет с лемурами.
Гиббоны отличаются тем, что у них длинные и ловкие руки и ноги. По земле эти животные ходят почти так же, как и люди.
Основу рациона гиббонов составляют фрукты, листья и лепестки, насекомые. Иногда они могут полакомиться птичьими яйцами и небольшими позвоночными.
В зоопарке заявили, что уже ищут друга для Личи. В целом же половое созревание у этих животных наступает к семи-восьми годам.
Ранее в зоопарке Белгорода поселился ещё один обитатель — капибара Рудольф. Привезли его из Москвы. Рудольфу всего лишь семь месяцев.