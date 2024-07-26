bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Гиббон

Красавица Личи поменяла Ялту на Белгород: в зоопарке рассказали о новом обитателе

26 июля 2024, 14:18
Фото: страница Белгородского зоопарка в соцсети
Гиббон

В зоопарке Белгорода поселился гиббон

Обезьяне всего четыре года, поселили её рядом с лемурами. На страницах зоопарка в соцсетях пишут, что уже ищут самке друга.
Сюжет
Зоопарк

В белгородском зоопарке новый обитатель — гиббон. Речь идёт о самке по имени Личи, ей четыре года, что по меркам этих животных не так уж и много.

Привезли гиббона прямиком из Ялты. Поселили Личи в открытом летнем вольере в экзотариуме. Соседствовать она будет с лемурами.

Гиббоны отличаются тем, что у них длинные и ловкие руки и ноги. По земле эти животные ходят почти так же, как и люди.

Основу рациона гиббонов составляют фрукты, листья и лепестки, насекомые. Иногда они могут полакомиться птичьими яйцами и небольшими позвоночными.

В зоопарке заявили, что уже ищут друга для Личи. В целом же половое созревание у этих животных наступает к семи-восьми годам.

Ранее в зоопарке Белгорода поселился ещё один обитатель — капибара Рудольф. Привезли его из Москвы. Рудольфу всего лишь семь месяцев.

ГиббонГиббон
ГиббонГиббон
ГиббонГиббон
ГиббонГиббон
Гиббон
Фото: страница Белгородского зоопарка в соцсети
В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском зоопарке показали место, где был ранен лебедь, погибший от атаки ВСУПамятник Гранди: в белгородском зоопарке увековечат память погибшей кенгуруСемь волчат, три львёнка, а капибар? Когда ждать пополнение в зоопарке Белгорода
#Город#Зоопарк#Новости Белгорода#Белгород#Обезьяна#Ялта#Гиббон
Подпишитесь
Белгородскую область обстреляли из РСЗО и атаковали дронами: что известно
Сегодня, 14:28
Пока огурцы и капуста дорожают, дешевеют бананы: что происходит с ценами
Сегодня, 14:45
Улицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода
Сегодня, 13:35
Энергетики подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты в регионах
Сегодня, 13:22
Путёвка в будущее: почему абитуриентам нужно выбрать БГТУ имени Шухова в Белгороде?
Сегодня, 08:22