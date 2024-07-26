Некоторые жители пострадавшего дома на Щорса, 55а смогут вернуться домой

Напомним, ранее сообщалось, что жители уцелевших квартир возможно смогут вернуться туда, если экспертиза подтвердит безопасность и целостной строительных конструкций. Недавно стало известно, что жители разрушенных квартир на в доме на Щорса получат по 100 тысяч рублей до 29 июля.