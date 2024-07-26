Некоторые жители пострадавшего дома на Щорса, 55а смогут вернуться домой

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Эксперты завершили основную часть проверки состояния конструкций подъездов в доме на улице Щорса, 55а, который пострадал при обстреле Белгорода 12 мая.
Специалисты пришли к выводу, что жители квартир первого и четвёртого подъездов смогут вернуться домой в ближайшее время. Но это касается не всех квартир в этих подъездах.
В десяти квартирах четвёртого подъезда было решено провести дополнительные проверки.
Завершающим этапом экспертизы станет инструментальное обследование квартир в пятом и шестом подъездах.
Напомним, ранее сообщалось, что жители уцелевших квартир возможно смогут вернуться туда, если экспертиза подтвердит безопасность и целостной строительных конструкций. Недавно стало известно, что жители разрушенных квартир на в доме на Щорса получат по 100 тысяч рублей до 29 июля.