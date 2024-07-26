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Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Специалисты оценили состояние конструкций подъездов в доме, где рухнул подъезд

Некоторые жители пострадавшего дома на Щорса, 55а смогут вернуться домой

26 июля 2024, 19:06
Фото: bel.ru

Специалисты оценили состояние конструкций подъездов в доме, где рухнул подъезд

Завершился основной этап оценки состояния многоквартирного дома на Щорса, 55а. В мае 2024 года в результате атаки ВСУ там обрушился целый подъезд. Эксперты заключили, что некоторые жители скоро смогут вернуться домой, сообщил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Щорса

Эксперты завершили основную часть проверки состояния конструкций подъездов в доме на улице Щорса, 55а, который пострадал при обстреле Белгорода 12 мая.

Специалисты пришли к выводу, что жители квартир первого и четвёртого подъездов смогут вернуться домой в ближайшее время. Но это касается не всех квартир в этих подъездах.

В десяти квартирах четвёртого подъезда было решено провести дополнительные проверки.

Завершающим этапом экспертизы станет инструментальное обследование квартир в пятом и шестом подъездах.

Напомним, ранее сообщалось, что жители уцелевших квартир возможно смогут вернуться туда, если экспертиза подтвердит безопасность и целостной строительных конструкций. Недавно стало известно, что жители разрушенных квартир на в доме на Щорса получат по 100 тысяч рублей до 29 июля.

До конца недели жители разрушенных квартир на Щорса №55А получат по 100 тысяч
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#Валерия Колесникова#Щорса#Дом#Квартиры#Жители#Обрушение#Белгород#Подъезды
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