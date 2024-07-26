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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

Улицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода

Улицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода

26 июля 2024, 13:35
Фото: 1MI
Что думают специалисты про реконструкцию Щорса, сделанную в рамках транспортной реформы в Белгороде? Директор центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павел Зюзин рассказал Бел.Ру о том, что улицу приводят в пример другим городам.
Сюжет
Щорса

Слов про белгородскую Щорса сказано множество, что не удивительно. Ведь такая реконструкция — очень смелое решение, особенно учитывая, что Белгород — небольшой город.

Журналистка Бел.Ру поговорила с директором центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павлом Зюзиным о результатах транспортной реформы, в частности о Щорса.

Он рассказал, что опыт городской инфраструктуры поддержки общественного транспорта Белгорода приводят в пример городам-миллионникам России.

«То, что было сделано вообще на улице Щорса, — ну просто там все молятся. Мы на каждом совещании показываем эти картинки и говорим: вот, смотрите, города-миллионники, вот, что реализуют в областных центрах на 300 тысяч жителей», — рассказывает специалист.

Такая реконструкция одной из главных артерий Белгорода сильно «пропиарила» город на всю страну.

«Ничего подобного не видывали нигде, начиная с Воронежа и заканчивая Омском и Новосибирском. То, что было реализовано на улице Щорса в рамках транспортной реформы, это прям даже на уровне Восточной Европы. Это очень круто было. Такого в Москве нет», — считает Павел Зюзин.

К сожалению, реформа остановилась на полпути. Эксперт считает, что в Белгороде смогут справиться со сложностями из-за оперативной обстановки и продолжить эту работу.

«В дальнейшем экономика выправится, а за ней — и пассажиропоток», — заключил транспортник.

Напомним, что недавно мы писали о том, почему транспортная реформа не была завершена и что пошло не так.

Поехала ли Щорса: транспортную реформу в Белгороде свернули на полпути?
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#Алёна Мальцева#Щорса#Благоустройство#Транспорт#Реконструкция#Эксклюзив#Инфраструктура#Общественный транспорт#Белгород#Городской транспорт#Транспортная реформа
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