Улицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Слов про белгородскую Щорса сказано множество, что не удивительно. Ведь такая реконструкция — очень смелое решение, особенно учитывая, что Белгород — небольшой город.
Журналистка Бел.Ру поговорила с директором центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павлом Зюзиным о результатах транспортной реформы, в частности о Щорса.
Он рассказал, что опыт городской инфраструктуры поддержки общественного транспорта Белгорода приводят в пример городам-миллионникам России.
«То, что было сделано вообще на улице Щорса, — ну просто там все молятся. Мы на каждом совещании показываем эти картинки и говорим: вот, смотрите, города-миллионники, вот, что реализуют в областных центрах на 300 тысяч жителей», — рассказывает специалист.
Такая реконструкция одной из главных артерий Белгорода сильно «пропиарила» город на всю страну.
«Ничего подобного не видывали нигде, начиная с Воронежа и заканчивая Омском и Новосибирском. То, что было реализовано на улице Щорса в рамках транспортной реформы, это прям даже на уровне Восточной Европы. Это очень круто было. Такого в Москве нет», — считает Павел Зюзин.
К сожалению, реформа остановилась на полпути. Эксперт считает, что в Белгороде смогут справиться со сложностями из-за оперативной обстановки и продолжить эту работу.
«В дальнейшем экономика выправится, а за ней — и пассажиропоток», — заключил транспортник.
Напомним, что недавно мы писали о том, почему транспортная реформа не была завершена и что пошло не так.