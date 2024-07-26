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Published Сегодня, 20:09

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Updated Сегодня, 20:13

ВСУ атаковали село в Белгородском районе

Мирная жительница ранена в результате последнего обстрела Белгородской области

26 июля 2024, 20:09
Фото: Антон Засимов / 1MI

ВСУ атаковали село в Белгородском районе

Ещё один обстрел. Под ударом оказалось село Бочковка Белгородского района. На данный момент известно об одной пострадавшей. Также есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия, повреждена линия электропередачи.

ВСУ обстреляли село Бочковка Белгородского района. По предварительной информации, ранена одна мирная жительница.

У женщины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения руки и баротравма. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №2 города Белгорода.

На данный момент в селе зафиксированы разрушения на территории сельхозпредприятия. В одном из зданий пострадала кровля.

Кроме того, повреждения выявили на линии электропередач.

Сегодня ВСУ также атаковали Шебекинской городской округ с помощью дронов. К счастью, никто не пострадал.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Белгородский район#Госпитализация#Повреждения#ВСУ#Электропередача#Сельскохозяйственное предприятие
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