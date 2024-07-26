Мирная жительница ранена в результате последнего обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
ВСУ обстреляли село Бочковка Белгородского района. По предварительной информации, ранена одна мирная жительница.
У женщины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения руки и баротравма. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №2 города Белгорода.
На данный момент в селе зафиксированы разрушения на территории сельхозпредприятия. В одном из зданий пострадала кровля.
Кроме того, повреждения выявили на линии электропередач.
Сегодня ВСУ также атаковали Шебекинской городской округ с помощью дронов. К счастью, никто не пострадал.