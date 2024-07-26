Мирная жительница ранена в результате последнего обстрела Белгородской области

ВСУ атаковали село в Белгородском районе

Ещё один обстрел. Под ударом оказалось село Бочковка Белгородского района. На данный момент известно об одной пострадавшей. Также есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия, повреждена линия электропередачи.