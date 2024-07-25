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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Пока одни белгородцы переживают за раненных при атаках, другие отказываются от цветов

Пока одни белгородцы переживают за раненных при атаках, другие отказываются от цветов

25 июля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Четверг для белгородцев был сложным. Область несколько раз попадала под атаки ВСУ. В результате обстрелов есть погибший, несколько человек ранено. Тем временем защита Полежаева просит переквалифицировать его дело, а мэрия рассказала подробнее об идее с кашпо.

Один погиб, четверо ранены

25 июля в Белгородской области произошло трагическое событие. Утром город Шебекино подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В результате погиб мирный житель. Он скончался от полученных ран до того, как приехали медики.

Ещё двое мирных граждан получили ранения. Бойцы самообороны доставили пострадавших в местную больницу. Врачи осмотрели раненых и отпустили их на амбулаторное лечение.

Днём ВСУ атаковали с помощью дронов Белгородский район. В посёлке Октябрьский пострадал мужчина. У него осколочное ранение левого предплечья и баротравма.

В волоконовском селе Новое минно-взрывную травму и осколочное ранение получил ещё один мирный житель. Мужчина был во дворе, когда ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство возле частного дома.

В результате обстрелов зафиксированы различные разрушения в регионе. Повреждены частные и многоквартирные дома, промышленные и коммерческие здания, автомобили, пассажирский автобус.

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Очередное заседание по делу Полежаева

В Октябрьском суде Белгорода на заседании по делу экс-замгубернатора Константина Полежаева выступила сторона защиты.

Адвокат утверждает, что обвинение неправильно квалифицировало преступление и судить Полежаева должны по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальный срок по этой статье — семь лет.

Сторона обвинения запросила Полежаеву восемь лет в колонии строгого режима, штраф 36 млн и запрет на работу на государственных должностях на десять лет.

Последнее слово перед вынесением приговора суда Полежаеву дадут 7 августа.

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Мэрия: люди не хотят ухаживать за цветами в кашпо

В 2024 году власти предоставили местным жителям 1750 цветочных кашпо с уже высаженными в них петуниями, чтобы те могли украсить свои дома. При этом более 400 человек отказались подписывать соглашения и размещать кашпо на фасадах, потому что у них нет времени и желания ухаживать за цветами.

В мэрии добавили, что ответственность за сохранность и ущерб, причинённый в результате ненадлежащего исполнения соглашения, несёт собственник или пользователь дома. Именно собственник должен поливать и убирать сорную растительность.

Ранее журналисты Бел.Ру писали, что владельцы кашпо пытаются спасти растения, но из-за жары они засыхают. А некоторые горожане даже подсадили в горшки менее прихотливые цветы.

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