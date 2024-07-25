Пока одни белгородцы переживают за раненных при атаках, другие отказываются от цветов

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
25 июля в Белгородской области произошло трагическое событие. Утром город Шебекино подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В результате погиб мирный житель. Он скончался от полученных ран до того, как приехали медики.
Ещё двое мирных граждан получили ранения. Бойцы самообороны доставили пострадавших в местную больницу. Врачи осмотрели раненых и отпустили их на амбулаторное лечение.
Днём ВСУ атаковали с помощью дронов Белгородский район. В посёлке Октябрьский пострадал мужчина. У него осколочное ранение левого предплечья и баротравма.
В волоконовском селе Новое минно-взрывную травму и осколочное ранение получил ещё один мирный житель. Мужчина был во дворе, когда ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство возле частного дома.
В результате обстрелов зафиксированы различные разрушения в регионе. Повреждены частные и многоквартирные дома, промышленные и коммерческие здания, автомобили, пассажирский автобус.
В Октябрьском суде Белгорода на заседании по делу экс-замгубернатора Константина Полежаева выступила сторона защиты.
Адвокат утверждает, что обвинение неправильно квалифицировало преступление и судить Полежаева должны по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальный срок по этой статье — семь лет.
Сторона обвинения запросила Полежаеву восемь лет в колонии строгого режима, штраф 36 млн и запрет на работу на государственных должностях на десять лет.
Последнее слово перед вынесением приговора суда Полежаеву дадут 7 августа.
В 2024 году власти предоставили местным жителям 1750 цветочных кашпо с уже высаженными в них петуниями, чтобы те могли украсить свои дома. При этом более 400 человек отказались подписывать соглашения и размещать кашпо на фасадах, потому что у них нет времени и желания ухаживать за цветами.
В мэрии добавили, что ответственность за сохранность и ущерб, причинённый в результате ненадлежащего исполнения соглашения, несёт собственник или пользователь дома. Именно собственник должен поливать и убирать сорную растительность.
Ранее журналисты Бел.Ру писали, что владельцы кашпо пытаются спасти растения, но из-за жары они засыхают. А некоторые горожане даже подсадили в горшки менее прихотливые цветы.