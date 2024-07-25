Пока одни белгородцы переживают за раненных при атаках, другие отказываются от цветов

В 2024 году власти предоставили местным жителям 1750 цветочных кашпо с уже высаженными в них петуниями, чтобы те могли украсить свои дома. При этом более 400 человек отказались подписывать соглашения и размещать кашпо на фасадах, потому что у них нет времени и желания ухаживать за цветами.