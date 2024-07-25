bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Адвокат Полежаева попросил переквалифицировать статью о взятке бывшего чиновника

Не та статья? Адвокат Полежаева считает, что бывший замгубернатора взяток не брал

25 июля 2024, 12:40
Фото: bel.ru

Адвокат Полежаева попросил переквалифицировать статью о взятке бывшего чиновника

В Октбярьском суде Белгорода прошло очередное заседание по делу о взятках в отношении бывшего заместителя губернатора по ЖКХ Константина Полежаева. В этот раз в суде выступила сторона защиты.

Передаём из зала суда по делу экс-замгубернатора Константина Полежаева. Последнее слово подсудимому дадут 7 августа.

Напомним, что сторона обвинения запросила Полежаеву восемь лет в колонии строгого режима, штраф 36 млн и запрет на работу на государственных должностях на десять лет.

Адвокат считает, что обвинение неправильно квалифицировало преступление Полежаева. А повлиять на победу в торгах «Инвестстройэлит» подсудимый не мог, поскольку это якобы не входило в его полномочия.

Адвокат считает, что судить Полежаева стоит по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальный срок по этой статье — семь лет.

Факт пользования автомобилями защита не отрицает, но в собственности они не находились.

Последнее слово перед вынесением приговора суда Полежаеву дадут 7 августа.

Как школьное портфолио: Полежаев предоставил свои достижения и грамоты суду
Узнать подробнее
Читайте также:
Увидел новые номера и проследил за машиной: сын Полежаева дал показания в судеЧиновница из Старого Оскола пошла на повышение, а Полежаев вновь не явился в судПолучил взяткой «Порш» и поехал на нём в Крым: рассказ о жизни Полежаева до ареста
#Алёна Мальцева#Константин Полежаев#Коррупция#Суд#Новости Белгорода#Белгород#Взятки#Адвокат#Превышение должностных полномочий#Статья УК
Подпишитесь
Водитель под Белгородом успел выйти из авто, но всё равно пострадал из-за атаки ВСУ
Сегодня, 12:47
В 19 домах в Белгороде завтра не будет горячей воды. Кто в списке?
Сегодня, 11:39
«Телефон подарил в коридоре»: свидетель по делу экс-мэра Иванова выступил в суде
Сегодня, 11:53
Водитель на «Ниве» с формой в машине устроил ДТП с пострадавшим в Белгороде
Сегодня, 11:31
Информация для заемщиков Фонда поддержки ИЖС
Сегодня, 08:48