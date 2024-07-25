Не та статья? Адвокат Полежаева считает, что бывший замгубернатора взяток не брал

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Передаём из зала суда по делу экс-замгубернатора Константина Полежаева. Последнее слово подсудимому дадут 7 августа.
Напомним, что сторона обвинения запросила Полежаеву восемь лет в колонии строгого режима, штраф 36 млн и запрет на работу на государственных должностях на десять лет.
Адвокат считает, что обвинение неправильно квалифицировало преступление Полежаева. А повлиять на победу в торгах «Инвестстройэлит» подсудимый не мог, поскольку это якобы не входило в его полномочия.
Адвокат считает, что судить Полежаева стоит по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальный срок по этой статье — семь лет.
Факт пользования автомобилями защита не отрицает, но в собственности они не находились.
Последнее слово перед вынесением приговора суда Полежаеву дадут 7 августа.