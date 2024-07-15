Как школьное портфолио: Полежаев предоставил свои достижения и грамоты суду

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Продолжается рассмотрение дела экс-замгубернатора Константина Полежаева о взятке. По данным следствия, чиновник получил от Александра Вивтюка, руководителя ООО «СК „Инвестпромэлит“», два автомобиля: Range Rover Defender за 8 млн рублей и Porsche Panamera за 9 млн рублей.
На заседании 15 июля адвокат Сергей Анохин зачитал несколько пачек документов, которые, по его мнению, характеризуют личность подсудимого. Это грамоты, благодарственные письма, дипломы и многое другое. Получены они от разных ведомств, профсоюзов, министерств федеральных и муниципальных, а также от бывшего губернатора Евгения Савченко.
С каждым документом защитник читал всё тише и тише. Близок ли конец в этой стопке благодарственных писем? Вероятно, в этот момент адвокату казалось, что кипа бесконечная. Оригиналы наград судье Анохин принёс в розовом подарочном пакете с рисунками орхидей.
Одна из грамот была в формате А3. В пакет она не поместилась, да и в дело её не подошьёшь, поэтому судье передали только копию. Такую грамоту получил Полежаев от митрополита Старооскольского и Белгородского Иоанна.
После конца писем и благодарностей адвокат начал зачитывать удостоверения к медалям, которые получил вице-губернатор. Защитник начал так тихо читать, что стук пальцев по клавиатуре компьютера секретаря судьи начал мешать разбирать слова, и отчетливо понять можно только отдельные фразы: «награждается», «свидетельства», «заслуги», «степени».
Адвокат вздохнул и во весь голос прочитал: «Указом президента». После этой фразы Сергей Анохин снова начал читать себе под нос.
«Даже я не слышу», — говорит сам Полежаев, который с адвокатом сидит за одним столом.
Часть заседания закрыли из-за вероятности раскрытия медицинской тайны. Представитель Полежаева подал ходатайство о закрытии слушания, пока он будет зачитывать медицинские документы Константина Полежаева. Прокурор Вера Струкова не возражала, судья просьбу стороны защиты удовлетворил, и прессу попросили выйти из зала.
После этого рассмотрение заседания отложили.
Напомним, что на прошлом заседании допросили сына подсудимого — Станислава Полежаева. Автомобилем Range Rover пользовался он.