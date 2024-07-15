Как школьное портфолио: Полежаев предоставил свои достижения и грамоты суду

На заседании 15 июля адвокат Сергей Анохин зачитал несколько пачек документов, которые, по его мнению, характеризуют личность подсудимого. Это грамоты, благодарственные письма, дипломы и многое другое. Получены они от разных ведомств, профсоюзов, министерств федеральных и муниципальных, а также от бывшего губернатора Евгения Савченко.



С каждым документом защитник читал всё тише и тише. Близок ли конец в этой стопке благодарственных писем? Вероятно, в этот момент адвокату казалось, что кипа бесконечная. Оригиналы наград судье Анохин принёс в розовом подарочном пакете с рисунками орхидей.