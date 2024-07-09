Увидел новые номера и проследил за машиной: сын Полежаева дал показания в суде

Но также он добавил, что встретил машину в районе торгового центра «Сити Молл» и решил за ней проследить. Range Rover приехал в микрорайон Новый. Почему он так сделал, мужчина объяснил так, что такой автомобиль — единственный в городе, но машина была не с теми номерами, которыми пользовался сам Полежаев-младший. Это и привлекло внимание сына подсудимого.