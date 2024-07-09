Увидел новые номера и проследил за машиной: сын Полежаева дал показания в суде

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
9 июля прошло ещё одно заседание по делу бывшего заместителя губернатора Константина Полежаева. Его обвиняют в получении особо крупной взятки по статье 290 УК РФ. По данной статье Полежаеву может грозить до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, Полежаев получил от Александра Вивтюка, руководителя ООО «СК „Инвестпромэлит“», два автомобиля: Range Rover Defender за 8 млн рублей и Porsche Panamera за 9 млн рублей. Их он приобрёл в лизинг на три года на свою фирму. Взамен, по словам Вивтюка, чиновник давал подчинённым поручения «помогать» «СК „Инвестпромэлит“».
Также, как и было с экс-мэром Старого Оскола Александром Сергиенко, на Полежаева написал заявление тот, кто давал эти взятки, в данном случае — Александр Вивтюк. Он пояснил, что написал заявление в ФСБ после осознания своей «гражданской позиции».
Сегодня на заседании допросили сына бывшего замгубернатора — Станислава Полежаева. Именно он пользовался автомобилем Range Rover Defender.
Полежаев-младший рассказал, что автомобиль использовали он и его мать, а с Вивтюком должен был быть заключён договор аренды на этот автомобиль, но этого сделано не было.
«У нас с Вивтюком должен был быть заключён договор аренды. О чём я ему неоднократно говорил. Но документ так и не заключился», — пояснил сын подсудимого.
Ранее Вивтюк давал показания, что автомобиль не оформили на Полежаева сразу из-за просьбы последнего. По словам Станислава Полежаева, второй автомобиль Porsche Panamera использовал его отец 17 дней для поездки в Крым в апреле 2023 года.
Примечательно, что в разговоре с сотрудником ГИБДД по пути с полуострова в Белгород Полежаев ответил, что он руководитель фирмы «Инвестпромэлит», на вопрос полицейского о машине на фирму, об этом ранее сообщала прокурор Вера Струкова. Она же «вела» дела экс-гендиректора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова и ведёт дело Александра Сергиенко.
«Осмотрены видеофайлы, представляющие собой запись камеры видеонаблюдения сотрудника ГИБДД, а именно видеозапись, на которой зафиксировано общение в республике Крым Полежаева с сотрудником ГИБДД после остановки транспортного средства Porsche по пути из „Мрии“ в Белгород. Осмотрев переданный Полежаевым пакет документов на автомобиль, сотрудник ГИБДД уточнил: оформлена машина на предприятие и является ли он его руководителем? Полежаев ответил на это, что он — владелец „Инвестпромэлит“», — рассказала Струкова.
Адвокат Сергей Анохин пояснил, что оба автомобиля, которые получил Полежаев, на самом деле брались в аренду. Для Range Rover аренда на время пользования вышла почти в 2 млн рублей, а для Porsche — меньше 100 тысяч рублей.
Чтобы выяснить стоимость машин в сутки, Анохин отправлял в фирму, которая занимается арендой машин, адвокатский запрос. Так, такой Porsche можно взять за 6 тысяч рублей на сутки, а Range Rover — около 12 тысяч за сутки.
Сын Константина Полежаева Станислав Полежаев рассказал, что после заведения уголовного дела машина Range Rover Defender не использовалась семьёй подсудимого.
Но также он добавил, что встретил машину в районе торгового центра «Сити Молл» и решил за ней проследить. Range Rover приехал в микрорайон Новый. Почему он так сделал, мужчина объяснил так, что такой автомобиль — единственный в городе, но машина была не с теми номерами, которыми пользовался сам Полежаев-младший. Это и привлекло внимание сына подсудимого.
На следующий день Станислав Полежаев приехал на это место и подробнее рассмотрел автомобиль. Оказалось, что это именно тот взяточный автомобиль — вин-номер тот же, но другой государственный номер. Вин-номер Полежаев посмотрел на лобовом стекле и записал видео, которые сегодня суд приобщил к материалам дела.
Защитник Полежаева Сергей Анохин выяснил, что нынешний госномер зарегистрирован на BMW Х7, а не на Range Rover.
Позже Станислав Полежаев ещё раз увидел этот же автомобиль и снова проследил за ним. Крепкого телосложения мужчина забирал на машине ребёнка из детского сада в Дубовом.
А позже, рассказал свидетель, его жена видела эту же машину, которая забирала её коллегу — некую Виноградову. Когда об этом узнал Константин Полежаев, он показал сыну фотографию Владимира Виноградова, и Станислав установил, что это именно тот человек, который пользовался Range Rover и забирал ребёнка из детсада в Дубовом.
Как говорит Сергей Анохин, это ранее судимый индивидуальный предприниматель.