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Константин Полежаев

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Октябрь
Бывший вице-губернатор Константин Полежаев вместо тюрьмы отправился на СВО
21 октября, 12:52
Август
Получит ли экс-вице-губернатор Константин Полежаев помилование через год службы?
13 августа, 12:24
Белгородцев эвакуируют, а экс-замгубернатора Полежаев вместо тюрьмы хочет на СВО
12 августа, 15:30
Кепку Porsche Полежаеву вернут: как прошло последнее заседание экс-замгубернатора
12 августа, 14:48
Пять лет в колонии строгого режима: суд вынес решение по делу Полежаева
12 августа, 08:25
Полежаев подписал контракт с Минобороны: в суде прозвучало последнее слово
12 августа, 07:57
Полежаев не сказал в суде последнее слово, а в Белгороде назначили нового заммэра
7 августа, 15:30
Последнее слово экс-вице-губернатора Полежаева не прозвучало: опять криз
7 августа, 07:32
Июль
Пока одни белгородцы переживают за раненных при атаках, другие отказываются от цветов
25 июля, 15:30
Не та статья? Адвокат Полежаева считает, что бывший замгубернатора взяток не брал
25 июля, 12:40
Как школьное портфолио: Полежаев предоставил свои достижения и грамоты суду
15 июля, 07:51
Увидел новые номера и проследил за машиной: сын Полежаева дал показания в суде
9 июля, 15:18
Чиновница из Старого Оскола пошла на повышение, а Полежаев вновь не явился в суд
2 июля, 15:30
Опять криз: заседание по делу Полежаева вновь перенесли в Белгороде
2 июля, 12:16
«Третий абзац — просто эпический». Какие показания смутили в суде адвоката Полежаева?
1 июля, 13:52
Июнь
Недовольство Гладкова и поиски владельцев Telegram-канала: детали дела Полежаева
28 июня, 08:55
«За этими лицами охотятся». Что просил не озвучивать в зале суда адвокат Полежаева?
26 июня, 15:12
«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева
26 июня, 14:39
«Выпил со старшим товарищем». Показания белгородского министра ЖКХ по делу Полежаева
26 июня, 13:55
Адвокат экс-замгубернатора Полежаева: Мне и моему подзащитному угрожали
25 июня, 11:42

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