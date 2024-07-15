bel.ru
ГлавноеВсе новости

Октябрьский райсуд

Выбрать дату
Июль
Как школьное портфолио: Полежаев предоставил свои достижения и грамоты суду
15 июля, 07:51
Из суда в суд: почему цемзавод в Белгороде отказался от иска к Росприроднадзору?
4 июля, 06:05
Июнь
Недовольство Гладкова и поиски владельцев Telegram-канала: детали дела Полежаева
28 июня, 08:55
«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева
26 июня, 14:39
Приговор директору цемзавода Эдуарду Андросову озвучили в белгородском суде
7 июня, 14:00
Май
Названы имена всех погибших 12 мая в Белгороде и формат выпускных: итоги недели
24 мая, 18:37
Апрель
Вскрыть коррупцию на цемзаводе в Белгороде помог женский совет
16 апреля, 12:29
Июль 2023
Осуждённый за мошенничество белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев обжалует приговор
25 июля 2023, 06:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика