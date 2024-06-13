Получил взяткой «Порш» и поехал на нём в Крым: рассказ о жизни Полежаева до ареста

При этом Вивтюк жаловался в разговорах по телефону на то, что Полежаев за рулём одного из указанных автомобилей нарушал ПДД. Доказывают перемещения замгубернатора на этой технике и имеющиеся у следователей фотографии. К слову, ездила на «Порше» и супруга Полежаева.