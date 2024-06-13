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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Бывший белгородский замгубернатора Полежаев ездил на «взяточном» Porsche в Крым

Получил взяткой «Порш» и поехал на нём в Крым: рассказ о жизни Полежаева до ареста

13 июня 2024, 15:23
Фото: bel.ru

Бывший белгородский замгубернатора Полежаев ездил на «взяточном» Porsche в Крым

13 июня в Октябрьском райсуде Белгорода прошло новое заседание по делу экс-замгубернатора Константина Полежаева. Сторона обвинения представила доказательства того, что на полученном в качестве взятке автомобиле чиновник ездил отдыхать в Ялту.
Сюжет
Взятка

Началось заседание с вступления в силу анонсированных ранее изменений: теперь со стороны обвинения выступает прокурор Вера Струкова. Именно она «ведёт» дело экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко и именно она ранее «вела» дело гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова. Струкова зачитала материалы обвинения: Бел.Ру рассказывает о самых интересных моментах.

Разговоры о важном

Напомним, что обвиняют бывшего замгубернатора в получении взяток в виде дорогих иномарок, а именно — Range Rover за 8 млн рублей и Porsche Panamera за 9 млн рублей. Такие машины затребовал сам Полежаев.

Также Струкова рассказала о стенограммах, согласно которым покупку автомобилей для Полежаева обсуждал сам директор ООО «СК „Инвестпромэлит“» Александр Вивтюк. К сожалению, сами диалоги в зале суда озвучены не были — лишь общие их детали.

«В ходе данной встречи в Таврово Полежаев сообщил Вивтюку о необходимости заключить договор аренды автомобиля, переданного ранее в виде взятки, с его сыном. Вивтюк сообщает, что на автомобиль приходило много штрафов, когда за рулём был Полежаев».

При этом сообщение с просьбой «пресечь противоправную деятельность замгубернатора Полежаева» в органы передал… сам Вивтюк. Уже не в первый раз белгородские чиновники попадают под суд после жалобы со стороны их бывших товарищей, внезапно осознавших свою гражданскую позицию.

Сторона обвинения добавила, у Полежаева арестовали жилой дом в Таврово стоимостью более 5 млн рублей, автомобиль BMW за 3 млн рублей, земельный участок за 1 млн и часы стоимостью порядка 1,3 млн рублей.

До ареста и начала следственных действий Полежаев, как можно увидеть, активно пользовался «подаренными» автомобилями. И даже ездил на них в Крым — в апреле 2023 года.

В Ялту, да в кепке «Порше» на «Порше»

Передвижение Полежаева на автомобиле Range Rover подтверждает ряд документов. Что касается Porsche Panamera, то на нём чиновник передвигался по республике Крым. Судя по всему, ездил Полежаев отдыхать в Ялту — было это с 13 по 28 апреля 2023 года. Прозвучало и название отеля, где останавливался бывший замгубернатора — «Мрия».

В Сети есть сайт отеля в Ялте с похожим названием. Согласно прайс-листу Mriya Resort & SPA 5*, самый дешевый номер обойдётся в 31 тыс. рублей за ночь. Но есть варианты посолиднее: например, можно арендовать семейную винную виллу за 216 тыс. рублей в сутки.

«Был произведён осмотр электронного носителя, представленного УМВД России по городу Ялта. На данном носителе зафиксирована запись видеорегистратора сотрудника ГИБДД, согласно которой автомобилем управлял именно Полежаев, находясь в республике Крым», — сообщила прокурор.

При этом Вивтюк жаловался в разговорах по телефону на то, что Полежаев за рулём одного из указанных автомобилей нарушал ПДД. Доказывают перемещения замгубернатора на этой технике и имеющиеся у следователей фотографии. К слову, ездила на «Порше» и супруга Полежаева.

«Осмотрены видеофайлы, представляющие собой запись камеры видеонаблюдения сотрудника ГИБДД, а именно видеозапись, на которой зафиксировано общение в республике Крым Полежаева с сотрудником ГИБДД после остановки транспортного средства Porsche по пути из „Мрии“ в Белгород. Осмотрев переданный Полежаевым пакет документов на автомобиль, сотрудник ГИБДД уточнил: оформлена машина на предприятие и является ли он его руководителем? Полежаев ответил на это, что он — владелец „ИнвестПромЭлит“», — рассказала Струкова.

Чем ещё из доказательств вины Полежаева располагает следствие? Например, договоры из «Тринити Кар» об обслуживании того самого Range Rover, а также документы о приобретении автомобилей, изъятые в Одинцово.

Отдельно Струкова отметила момент с изъятием кепки с надписью Porsche из автомобиля соответствующей марки. Находился в этот момент автомобиль в посёлке Комсомольский Белгородского района: скорее всего, дома у Полежаева.

А на одном из объектов, изъятом из «Порше», эксперты обнаружили клетки эпителия, «которые произошли от Полежаева». От какой конкретно части Полежаева «произошли» клетки — не уточняется, но для справки: эпителиальная ткань образует внешний слой кожи, присутствует в потовых, щитовидной железах и в кишечнике.

На этом материалы обвинения закончились. Дальше — пора свидетелей. Струкова заявила, что нужно опросить самого Вивтюка, а также людей с фамилиями Сухов и Шевченко.

Белгородскому экс-замгубернатора Полежаеву продлили домашний арест
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