Получил взяткой «Порш» и поехал на нём в Крым: рассказ о жизни Полежаева до ареста

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Началось заседание с вступления в силу анонсированных ранее изменений: теперь со стороны обвинения выступает прокурор Вера Струкова. Именно она «ведёт» дело экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко и именно она ранее «вела» дело гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова. Струкова зачитала материалы обвинения: Бел.Ру рассказывает о самых интересных моментах.
Напомним, что обвиняют бывшего замгубернатора в получении взяток в виде дорогих иномарок, а именно — Range Rover за 8 млн рублей и Porsche Panamera за 9 млн рублей. Такие машины затребовал сам Полежаев.
Также Струкова рассказала о стенограммах, согласно которым покупку автомобилей для Полежаева обсуждал сам директор ООО «СК „Инвестпромэлит“» Александр Вивтюк. К сожалению, сами диалоги в зале суда озвучены не были — лишь общие их детали.
«В ходе данной встречи в Таврово Полежаев сообщил Вивтюку о необходимости заключить договор аренды автомобиля, переданного ранее в виде взятки, с его сыном. Вивтюк сообщает, что на автомобиль приходило много штрафов, когда за рулём был Полежаев».
При этом сообщение с просьбой «пресечь противоправную деятельность замгубернатора Полежаева» в органы передал… сам Вивтюк. Уже не в первый раз белгородские чиновники попадают под суд после жалобы со стороны их бывших товарищей, внезапно осознавших свою гражданскую позицию.
Сторона обвинения добавила, у Полежаева арестовали жилой дом в Таврово стоимостью более 5 млн рублей, автомобиль BMW за 3 млн рублей, земельный участок за 1 млн и часы стоимостью порядка 1,3 млн рублей.
До ареста и начала следственных действий Полежаев, как можно увидеть, активно пользовался «подаренными» автомобилями. И даже ездил на них в Крым — в апреле 2023 года.
Передвижение Полежаева на автомобиле Range Rover подтверждает ряд документов. Что касается Porsche Panamera, то на нём чиновник передвигался по республике Крым. Судя по всему, ездил Полежаев отдыхать в Ялту — было это с 13 по 28 апреля 2023 года. Прозвучало и название отеля, где останавливался бывший замгубернатора — «Мрия».
В Сети есть сайт отеля в Ялте с похожим названием. Согласно прайс-листу Mriya Resort & SPA 5*, самый дешевый номер обойдётся в 31 тыс. рублей за ночь. Но есть варианты посолиднее: например, можно арендовать семейную винную виллу за 216 тыс. рублей в сутки.
«Был произведён осмотр электронного носителя, представленного УМВД России по городу Ялта. На данном носителе зафиксирована запись видеорегистратора сотрудника ГИБДД, согласно которой автомобилем управлял именно Полежаев, находясь в республике Крым», — сообщила прокурор.
При этом Вивтюк жаловался в разговорах по телефону на то, что Полежаев за рулём одного из указанных автомобилей нарушал ПДД. Доказывают перемещения замгубернатора на этой технике и имеющиеся у следователей фотографии. К слову, ездила на «Порше» и супруга Полежаева.
«Осмотрены видеофайлы, представляющие собой запись камеры видеонаблюдения сотрудника ГИБДД, а именно видеозапись, на которой зафиксировано общение в республике Крым Полежаева с сотрудником ГИБДД после остановки транспортного средства Porsche по пути из „Мрии“ в Белгород. Осмотрев переданный Полежаевым пакет документов на автомобиль, сотрудник ГИБДД уточнил: оформлена машина на предприятие и является ли он его руководителем? Полежаев ответил на это, что он — владелец „ИнвестПромЭлит“», — рассказала Струкова.
Чем ещё из доказательств вины Полежаева располагает следствие? Например, договоры из «Тринити Кар» об обслуживании того самого Range Rover, а также документы о приобретении автомобилей, изъятые в Одинцово.
Отдельно Струкова отметила момент с изъятием кепки с надписью Porsche из автомобиля соответствующей марки. Находился в этот момент автомобиль в посёлке Комсомольский Белгородского района: скорее всего, дома у Полежаева.
А на одном из объектов, изъятом из «Порше», эксперты обнаружили клетки эпителия, «которые произошли от Полежаева». От какой конкретно части Полежаева «произошли» клетки — не уточняется, но для справки: эпителиальная ткань образует внешний слой кожи, присутствует в потовых, щитовидной железах и в кишечнике.
На этом материалы обвинения закончились. Дальше — пора свидетелей. Струкова заявила, что нужно опросить самого Вивтюка, а также людей с фамилиями Сухов и Шевченко.