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Уволенный замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев удалил страницу «ВКонтакте»

6 июля 2023, 11:45
Фото: Bel.ru
Ранее в социальной сети чиновник отчитывался о своей работе и отвечал на обращения жителей Белгородской области. Примечательно, что профиль в Telegram Полежаев пока не удалил.

Губернатор Вячеслав Гладков освободил Константина Полежаева от занимаемой им должности замгубернатора по ЖХК 4 июля. Причина — «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

Глава региона позже отметил, что решение это было «очевидным и естественным», ведь он устал «уговаривать людей делать свою работу».

Практически сразу после этого Полежаев удалил страницу в социальной сети.

В правительстве Полежаев работал с 2019 года. До этого чиновник занимал пост мэра Белгорода. По итогам 2022 года занял восьмое место в топе самых влиятельных белгородцев.

Губернатор прокомментировал увольнение Константина Полежаева
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