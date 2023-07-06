Уволенный замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев удалил страницу «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Губернатор Вячеслав Гладков освободил Константина Полежаева от занимаемой им должности замгубернатора по ЖХК 4 июля. Причина — «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».
Глава региона позже отметил, что решение это было «очевидным и естественным», ведь он устал «уговаривать людей делать свою работу».
Практически сразу после этого Полежаев удалил страницу в социальной сети.
В правительстве Полежаев работал с 2019 года. До этого чиновник занимал пост мэра Белгорода. По итогам 2022 года занял восьмое место в топе самых влиятельных белгородцев.