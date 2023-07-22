Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался во взяточничестве в суде

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев признался во взяточничестве. Экс-чиновник в суде признал вину в получении взяток в особо крупном размере. Его отправили под домашний арест по решению Свердловского райсуда Белгорода.
Полежаева обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. Взяткодатель просил за это оказать содействие в приёмке работ в сфере ЖКХ.
Вину бывший чиновник признал в полном объёме. Следователи настаивали на домашнем аресте. Их ходатайство суд удовлетворил.