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Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался во взяточничестве в суде

22 июля 2023, 08:47
Фото: Telegram-канал Константина Полежаева

Белгородский бывший вице-губернатор Полежаев признался в получении взяток

Бывший чиновник признал вину в получении взяток в особо крупном размере, сообщает СУ СК по Белгородской области.

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев признался во взяточничестве. Экс-чиновник в суде признал вину в получении взяток в особо крупном размере. Его отправили под домашний арест по решению Свердловского райсуда Белгорода.

Полежаева обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. Взяткодатель просил за это оказать содействие в приёмке работ в сфере ЖКХ.

Вину бывший чиновник признал в полном объёме. Следователи настаивали на домашнем аресте. Их ходатайство суд удовлетворил.

Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Константин Полежаев#Уголовное дело#Общество#Взяточничество#Взятки#Домашний арест#Иномарки#ЖКХ
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