Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался во взяточничестве в суде

Полежаева обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. Взяткодатель просил за это оказать содействие в приёмке работ в сфере ЖКХ.