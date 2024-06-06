Два авто от Вивтюка: за что экс-замгубернатора Полежаев получил взятку более 18 млн?

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
По версии следствия, в течение трёх лет Константин Полежаев, бывший замглавы региона по ЖКХ, получал взятки. Недвижимость экс-чиновника арестована, включая помещения, земельные участки, дорогие автомобили и часы. Дело было передано на рассмотрение в Белгородский районный суд. Также в дело вступило Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Курской и Белгородской областях. К материалам также было приобщено постановление Свердловского районного суда о заключении Полежаева под домашний арест с 22 июля 2023 года. Полежаев свою вину признал полностью и согласился сотрудничать со следствием.
Сегодня в зале Октябрьского суда прокурор зачитал предъявленные бывшему заместителю губернатора Белгородской области по ЖКХ обвинения. Согласно протоколу, обвиняемый получил взятки в общем размере на 18 миллионов 849 тысячи 642 рубля от директора ООО «СК „Инвестпромэлит“».
С 2019 года Полежаев занимал должность начальника департамента по ЖКХ в правительстве при Евгении Савченко, а с 2022 года являлся заместителем Вячеслава Гладкова.
Гособвинение начало с того, что 29 марта 2017 года Александром Вивтюком зарегистрировано ООО «СК „Инвестпромэлит“». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий и прочими строительными работами. В 2020 году между «Инвестпромэлит» и ГУП «Водоканал» Белгородской области был заключён госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве водоочистных сооружений.
В том же году Вивтюк сообщил Полежаеву, что планирует заниматься «развитием деятельности представляемого им общества», т. е. капитальным ремонтом многоквартирных домов на территории Белгорода и области:
«И выразил Полежаеву просьбу способствовать, в силу своего должностного положения, совершением действий в его пользу и представляемого им общества. Выражавшихся в оказании помощи в заключении договоров с ООО „СК ‚Инвестпромэлит‘“ на выполнение указанных работ в черте города Белгорода, в получении объёмов работ при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов».
Как указано в протоколе, обвиняемый на это согласился. За помощь и покровительство он запросил у Александра Вивтюка взятку имуществом. В свою очередь, Полежаев поручил Денису Сукову, который на тот момент состоял на должности замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, оказать содействие в заключении договоров. От него Вивтюк получил необходимый пакет документов для участия в конкурсах.
Денис Суков, заместитель главы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, решил покинуть свою должность в конце осени 2022 года.
В период с 2020 по 2021 год общая сумма заключённых контрактов с компанией «Инвестпромэлит» по капремонту домов в Белгороде составила не менее 200 млн рублей. Все они были подписаны между СК Вивтюкова и некогда руководителем Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Леонидом Белоковаленко.
Напомним, что басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Леонида Белоковаленко, бывшего руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ), в его отсутствие. Согласно информации из базы МВД, Белоковаленко объявлен в розыск и находится в межгосударственном розыске. Суд принял решение о содержании его под стражей на два месяца после задержания.
За 2020 год строительная компания получила 11 контрактов на 200 млн 529 тысяч 75 рублей, в 2021 году — два договора на общую сумму стоимости работ в 23 млн 695 тысяч 837 рублей. Итого на счёт строительной компании перевели 228 млн 224 тысяч 912 рублей.
За оказанные услуги и покровительство обвиняемый 25 января 2022 года потребовал приобрести для него Land Rover Defender 2021 года выпуска. Стоимость автомобиля в автосалоне ООО «Тринити-Кар» в посёлке Северный, в котором Александр Вивтюк приобрёл его, составила 9 млн 149 тысяч 641 рубль 55 копеек.
Для сокрытия преступной деятельности, продолжил государственный обвинитель, Land Rover Defender был записан на счёт компании СК «Инвестпромэлит». Далее автомобиль планировалось переоформить на подконтрольное Полежаеву лицо. Land Rover в том же году передали в пользование и фактическое распоряжение обвиняемому.
Также в 2022 году Константин Полежаев, по данным следствия, вновь помог Вивтюку получить контракт на проведение капремонта в МКД Белгорода. Сумма выполненных работ составила не менее 170 миллионов рублей.
Суков, не осведомлённый о преступной деятельности, вновь передал директору «Инвестпромэлит» необходимый пакет документов для участия в конкурсе госзакупок. Заключённый в итоге с Вивтюком 21 контракт с другой стороны подписала и. о. исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Татьяна Шевченко. Итоговая сумма работ составила 180 млн 956 тысяч 11 рублей.
За оказанную помощь ещё до начала 2023 года, как пояснил прокурор, обвиняемый потребовал у директора ООО «Инвестпромэлит» приобрести для него автомобиль Porshe Panamera 2021 года выпуска. Стоимость приобретённого транспортного средства — 9 млн 149 тысяч 641 рубль 55 копеек. Покупку Александр Вивтюк совершил 20 января 2023 года в Одинцово Московской области за счёт средств своей строительной компании.
В Белгородском районном суде 22 апреля состоялось первое предварительное заседание по делу бывшего замгубернатора Константина Полежаева. Заседание длилось всего четыре минуты, так как представитель экс-чиновника попросил перенести его, чтобы иметь возможность лучше изучить материалы.
Напомним, на этой неделе суд по требованию прокуратуры изъял у Полежаева нежилое помещение стоимостью более 13 млн рублей в доход государства.