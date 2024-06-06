Два авто от Вивтюка: за что экс-замгубернатора Полежаев получил взятку более 18 млн?

По версии следствия, в течение трёх лет Константин Полежаев, бывший замглавы региона по ЖКХ, получал взятки. Недвижимость экс-чиновника арестована, включая помещения, земельные участки, дорогие автомобили и часы. Дело было передано на рассмотрение в Белгородский районный суд. Также в дело вступило Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Курской и Белгородской областях. К материалам также было приобщено постановление Свердловского районного суда о заключении Полежаева под домашний арест с 22 июля 2023 года. Полежаев свою вину признал полностью и согласился сотрудничать со следствием.