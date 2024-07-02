Чиновница из Старого Оскола пошла на повышение, а Полежаев вновь не явился в суд

Алексеевский горокруг ранее возглавлял Алексей Калашников. Должность главы администрации он занимал с июля 2022 года по апрель 2024 года. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что у него накопилось немало претензий к работе Калашникова, в связи с чем тот покинул должность.