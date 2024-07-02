Чиновница из Старого Оскола пошла на повышение, а Полежаев вновь не явился в суд

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Светлана Халеева официально возглавила Алексеевский горокруг. Её кандидатуру большинством голосов выбрал местный Совет депутатов. Всего в конкурсе участвовали два человека.
Халеева родилась в Старооскольском горокруге, там же работала ранее. Она занимала должности замглавы по социальному развитию, а после возглавляла департамент по организационно-политической и кадровой работе.
Алексеевский горокруг ранее возглавлял Алексей Калашников. Должность главы администрации он занимал с июля 2022 года по апрель 2024 года. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что у него накопилось немало претензий к работе Калашникова, в связи с чем тот покинул должность.
2 июля должно было состояться заседание по делу бывшего замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева. Однако он вновь не пришёл в суд, поэтому слушание перенесли.
Причина — у Полежаева обнаружили «признаки гипертонического криза», заявил его адвокат. Для подтверждения суду передали карту вызова скорой помощи.
В итоге заседание перенесли на 4 июля. Добавим, что переносят его уже не в первый раз.
Только за сегодняшний день, 2 июля, пострадали ещё двое мирных жителей. Один ранен после атаки дрона ВСУ в Октябрьском Белгородского района. Второй пострадал при обстреле Новой Таволжанки: на территорию его дома было прямое попадание снаряда.
Уже известно, что от обстрелов и атак дронов разрушения есть в 16 частных домах. Повреждены восемь легковых автомобилей, микроавтобус, грузовик на территории предприятия.
Под ударом сегодня были Белгородский и Краснояружский районы, Грайворонский и Шебекинский горокруга.