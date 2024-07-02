bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Чиновница из Старого Оскола пошла на повышение, а Полежаев вновь не явился в суд

Чиновница из Старого Оскола пошла на повышение, а Полежаев вновь не явился в суд

2 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
В одном из районов Белгородской области назвали имя нового главы, экс-замгубернатора вновь не явился в суд, а в регионе тем временем растёт количество пострадавших от обстрелов мирных жителей.

Новая глава горокруга

Светлана Халеева официально возглавила Алексеевский горокруг. Её кандидатуру большинством голосов выбрал местный Совет депутатов. Всего в конкурсе участвовали два человека.

Халеева родилась в Старооскольском горокруге, там же работала ранее. Она занимала должности замглавы по социальному развитию, а после возглавляла департамент по организационно-политической и кадровой работе.

Алексеевский горокруг ранее возглавлял Алексей Калашников. Должность главы администрации он занимал с июля 2022 года по апрель 2024 года. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что у него накопилось немало претензий к работе Калашникова, в связи с чем тот покинул должность.

Бывшая старооскольская чиновница стала главой администрации в Белгородской области
Узнать подробнее

Суд по делу Полежаева вновь перенесли

2 июля должно было состояться заседание по делу бывшего замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева. Однако он вновь не пришёл в суд, поэтому слушание перенесли.

Причина — у Полежаева обнаружили «признаки гипертонического криза», заявил его адвокат. Для подтверждения суду передали карту вызова скорой помощи.

В итоге заседание перенесли на 4 июля. Добавим, что переносят его уже не в первый раз.

Опять криз: заседание по делу Полежаева вновь перенесли в Белгороде
Узнать подробнее

Последствий атак всё больше и больше

Только за сегодняшний день, 2 июля, пострадали ещё двое мирных жителей. Один ранен после атаки дрона ВСУ в Октябрьском Белгородского района. Второй пострадал при обстреле Новой Таволжанки: на территорию его дома было прямое попадание снаряда.

Уже известно, что от обстрелов и атак дронов разрушения есть в 16 частных домах. Повреждены восемь легковых автомобилей, микроавтобус, грузовик на территории предприятия.

Под ударом сегодня были Белгородский и Краснояружский районы, Грайворонский и Шебекинский горокруга.

Мирный житель ранен под Белгородом после взрыва
Узнать подробнее
Читайте также:
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилосьПолучил взяткой «Порш» и поехал на нём в Крым: рассказ о жизни Полежаева до арестаВ мэрии Белгорода кадровые перестановки: стало известно об увольнении чиновницы
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Константин Полежаев#Новости Белгорода#Белгород#Итоги дня#Светлана Халеева
Подпишитесь
Опять криз: заседание по делу Полежаева вновь перенесли в Белгороде
Сегодня, 12:16
Чиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было
Сегодня, 10:02
«Дом защитника Оте­чества»: Савченко предложил модель спасения России от «вымирания»
Сегодня, 15:21
СК не стал возбуждать уголовное дело после смерти белгородского волонтёра в СИЗО
Сегодня, 13:09
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилось
Сегодня, 10:48
В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студотрядов
Сегодня, 14:30