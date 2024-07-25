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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Дождь

Дожди с грозами идут на Белгородскую область на фоне возвращающейся жары

25 июля 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney
Дождь
Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает, что завтра на территории региона будет облачно с прояснениями. Кроме того, температура вновь поднимется до +30 °С. Возможны осадки.
Сюжет
МЧС

Завтра, 26 июля в Белгородской области ожидается переменная облачность. В ночное время суток существенных осадков не предвидится. Столбик термометра покажет +12…+17 °С. Ветер 2–7 м/с.

Днём в некоторых районах могут пройти кратковременные дожди с грозами. Температура составит от +25 °С до +30 °С. Ветер усилится до 8–13 м/с.

Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентре, температура ночью составит +16 °С. Днём столбик термометра поднимется до +28 °С. Осадков в городе до конца недели не ожидается.

Температуры в Белгородской области порадуют, а ветер — нет
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Гроза#Дождь#Прогноз погоды#Белгород
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