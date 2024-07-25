Дожди с грозами идут на Белгородскую область на фоне возвращающейся жары

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Завтра, 26 июля в Белгородской области ожидается переменная облачность. В ночное время суток существенных осадков не предвидится. Столбик термометра покажет +12…+17 °С. Ветер 2–7 м/с.
Днём в некоторых районах могут пройти кратковременные дожди с грозами. Температура составит от +25 °С до +30 °С. Ветер усилится до 8–13 м/с.
Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.
В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентре, температура ночью составит +16 °С. Днём столбик термометра поднимется до +28 °С. Осадков в городе до конца недели не ожидается.