Белгородец ранен при атаке дрона на частный дом

Отметим, что за сегодняшний день ВСУ неоднократно били по населённым пунктам Белгородской области. Есть жертва и пострадавшие: в Шебекино погиб мужчина, пострадали ещё двое жителей. В посёлке Октябрьский ранения получил один человек. Также ВСУ атаковали Малиновку, Борисовку, Муром и Вознесеновку.