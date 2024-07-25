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Белгородец ранен при атаке дрона на частный дом

Белгородец ранен при атаке дрона на частный дом

25 июля 2024, 14:14
Фото: 1MI
ВСУ атаковали село Волоконовского района. В результате пострадал мирный житель: мужчину госпитализировали. Подробнее о произошедшем рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 25 июля, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома в селе Новое Волоконовского района. Ранен мирный житель, который в момент атаки находился во дворе.

Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правой поясничной области и грудной клетки доставили в Валуйскую ЦРБ. Кроме того, повреждён легковой автомобиль.

Отметим, что за сегодняшний день ВСУ неоднократно били по населённым пунктам Белгородской области. Есть жертва и пострадавшие: в Шебекино погиб мужчина, пострадали ещё двое жителей. В посёлке Октябрьский ранения получил один человек. Также ВСУ атаковали Малиновку, Борисовку, Муром и Вознесеновку.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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