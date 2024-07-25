Белгородец ранен при атаке дрона на частный дом

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Сегодня, 25 июля, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома в селе Новое Волоконовского района. Ранен мирный житель, который в момент атаки находился во дворе.
Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правой поясничной области и грудной клетки доставили в Валуйскую ЦРБ. Кроме того, повреждён легковой автомобиль.
Отметим, что за сегодняшний день ВСУ неоднократно били по населённым пунктам Белгородской области. Есть жертва и пострадавшие: в Шебекино погиб мужчина, пострадали ещё двое жителей. В посёлке Октябрьский ранения получил один человек. Также ВСУ атаковали Малиновку, Борисовку, Муром и Вознесеновку.