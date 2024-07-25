Почему до сих пор не отремонтировали попавшую под обстрел остановку в Белгороде?

В Белгороде изменили планы по ремонту остановки на улице Щорса

Попавшую под обстрел 12 мая остановку на улице Щорса так и не отремонтировали. Власти обещали заменить повреждённые части конструкции к 20 июля, но срок вышел, а люди до сих пор дожидаются общественного транспорта на разрушенном островке посреди дороги. В мэрии объяснили, почему так вышло.