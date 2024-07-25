bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Повреждённая остановка в Белгороде

Почему до сих пор не отремонтировали попавшую под обстрел остановку в Белгороде?

25 июля 2024, 10:03
Фото: bel.ru
Повреждённая остановка в Белгороде

В Белгороде изменили планы по ремонту остановки на улице Щорса

Попавшую под обстрел 12 мая остановку на улице Щорса так и не отремонтировали. Власти обещали заменить повреждённые части конструкции к 20 июля, но срок вышел, а люди до сих пор дожидаются общественного транспорта на разрушенном островке посреди дороги. В мэрии объяснили, почему так вышло.

Неравнодушный житель Белгорода обратил внимание на жуткое состояние остановочного комплекса, расположенного на улице Щорса. Во время обстрела остановку сильно повредило: пострадали конструкция, плитка и остекление. Мэрия пообещала выполнить ремонт до 24 июля, но ничего так и не было сделано.

«На сегодняшний день к работам не приступали. Вопрос губернатору: кто виноват и какие меры взыскания будут к лицу, отвечавшему за организацию ремонта?» — интересуется Владимир.

Мужчина также опубликовал ответ мэра Белгорода от 20 июля со ссылкой на публикацию Бел.Ру. Тогда Валентин Демидов сказал, что «исполнитель определён, а сроки — зафиксированы».

Ответ мэраОтвет мэра
Публикация Бел.РуПубликация Бел.Ру
Ответ мэра
Фото: страница Вячеслава Гладкова

В администрации Белгорода ответили, что специалисты уже обследовали этот остановочный комплекс. Было принято решение отказаться от первоначального плана по восстановлению и замене отдельных элементов: конструкция слишком сильно повреждена, требуются её полный демонтаж и замена.

На сегодня определена стоимость работ. Ведётся поиск источника финансирования. В текущем году планируем полностью восстановить указанный остановочный комплекс.
мэрия Белгорода

Журналисты Бел.Ру уже писали про остановку «Конева», которая пострадала при атаке ВСУ 12 мая. Состояние остановочного комплекса со временем ухудшилось, но у жителей нет выбора, где ещё ждать общественный транспорт.

Состояние остановки на 24 июля 2024Состояние остановки на 24 июля 2024
Состояние остановки на 24 июля 2024Состояние остановки на 24 июля 2024
Состояние остановки на 24 июля 2024Состояние остановки на 24 июля 2024
Состояние остановки на 24 июля 2024
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Мало что поменялось: как проходит восстановление Белгорода и что изменилось за месяц
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии назвали сроки восстановления разрушенной обстрелом остановки на Конева«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?В Белгороде умалчивают о причинах срыва сроков восстановления домов
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Остановочный комплекс
Подпишитесь
«Случилась беда»: погиб человек, ещё двое ранены при утреннем обстреле Шебекино
Сегодня, 07:32
Гладков рассказал о проверке двух лагерей в Крыму, на которые жаловались белгородцы
Сегодня, 06:45
Беспилотник атаковал автобус в белгородском приграничье
Сегодня, 08:18
Новый скейт-парк появится в Белгороде
Сегодня, 08:01
Красиво, но недолго: цветы, которыми украсили дома в Белгороде, уже засыхают
Сегодня, 07:39
Информация для заемщиков Фонда поддержки ИЖС
Сегодня, 08:48