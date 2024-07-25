Почему до сих пор не отремонтировали попавшую под обстрел остановку в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Неравнодушный житель Белгорода обратил внимание на жуткое состояние остановочного комплекса, расположенного на улице Щорса. Во время обстрела остановку сильно повредило: пострадали конструкция, плитка и остекление. Мэрия пообещала выполнить ремонт до 24 июля, но ничего так и не было сделано.
«На сегодняшний день к работам не приступали. Вопрос губернатору: кто виноват и какие меры взыскания будут к лицу, отвечавшему за организацию ремонта?» — интересуется Владимир.
Мужчина также опубликовал ответ мэра Белгорода от 20 июля со ссылкой на публикацию Бел.Ру. Тогда Валентин Демидов сказал, что «исполнитель определён, а сроки — зафиксированы».
В администрации Белгорода ответили, что специалисты уже обследовали этот остановочный комплекс. Было принято решение отказаться от первоначального плана по восстановлению и замене отдельных элементов: конструкция слишком сильно повреждена, требуются её полный демонтаж и замена.
На сегодня определена стоимость работ. Ведётся поиск источника финансирования. В текущем году планируем полностью восстановить указанный остановочный комплекс.
мэрия Белгорода
Журналисты Бел.Ру уже писали про остановку «Конева», которая пострадала при атаке ВСУ 12 мая. Состояние остановочного комплекса со временем ухудшилось, но у жителей нет выбора, где ещё ждать общественный транспорт.