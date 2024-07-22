Два водителя ранены после атак беспилотников ВСУ на машины в белгородском приграничье

У одного из пострадавших — баротравма и сотрясение. После оказания медицинской помощи его отпустили лечиться амбулаторно. Второй водитель получил множественные осколочные ранение в лицо, руку и ноги. Он будет восстанавливаться в областной клинической больнице в Белгороде.