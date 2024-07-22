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Два водителя ранены после атак беспилотников ВСУ на машины в белгородском приграничье

Два водителя ранены после атак беспилотников ВСУ на машины в белгородском приграничье

22 июля 2024, 19:32
Фото: Изображение Midjourney
Пострадали двое мужчин в Борисовском районе. Также беспилотник атаковал грузовик в Шебекино, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

У села Богун-Городок в Борисовском районе украинские дроны атаковали два автомобиля. Оба водителя пострадали, на попутном транспорте их отвезли в районную больницу.

У одного из пострадавших — баротравма и сотрясение. После оказания медицинской помощи его отпустили лечиться амбулаторно. Второй водитель получил множественные осколочные ранение в лицо, руку и ноги. Он будет восстанавливаться в областной клинической больнице в Белгороде.

Ещё один беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шебекино. Пострадавших не было, у транспортного средства посекло прицеп.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Дроны#Богун-Городок#Борисовский райно
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