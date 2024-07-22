Два водителя ранены после атак беспилотников ВСУ на машины в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
У села Богун-Городок в Борисовском районе украинские дроны атаковали два автомобиля. Оба водителя пострадали, на попутном транспорте их отвезли в районную больницу.
У одного из пострадавших — баротравма и сотрясение. После оказания медицинской помощи его отпустили лечиться амбулаторно. Второй водитель получил множественные осколочные ранение в лицо, руку и ноги. Он будет восстанавливаться в областной клинической больнице в Белгороде.
Ещё один беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шебекино. Пострадавших не было, у транспортного средства посекло прицеп.