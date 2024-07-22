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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Двое детей ранены после атаки на Белгородскую область

22 июля 2024, 13:57
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

В белгородском селе при обстреле пострадали двое детей

Пострадавших мальчиков везут в больницу. Оба получили осколочные ранения. Кроме того, в результате атак есть разрушения в трёх населённых пунктах, сообщил губернатор.
Сюжет
Дети

Двое детей ранены в результате новой атаки ВСУ на Белгородскую область. Происшествие случилось в Никольском в Шебекинском горокруге 22 июля. Пострадали два мальчика. Оба получили осколочные ранения. Детей везут в больницу.

Разрушения в Никольском есть в десяти частных домах, в двух из них — серьёзные. Кроме того, повреждено пять машин.

ВСУ также атаковали Белгородский район. В Нечаевке в частном доме выбило окна, также пострадали два автомобиля. В Вергилёвке разрушения есть в частном доме и летней кухне. Повреждён автомобиль, осколками посекло соцобъект.

Напомним, что в результате взрыва в Грайвороне сегодня также пострадала женщина.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском приграничье
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