Двое детей ранены после атаки на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Двое детей ранены в результате новой атаки ВСУ на Белгородскую область. Происшествие случилось в Никольском в Шебекинском горокруге 22 июля. Пострадали два мальчика. Оба получили осколочные ранения. Детей везут в больницу.
Разрушения в Никольском есть в десяти частных домах, в двух из них — серьёзные. Кроме того, повреждено пять машин.
ВСУ также атаковали Белгородский район. В Нечаевке в частном доме выбило окна, также пострадали два автомобиля. В Вергилёвке разрушения есть в частном доме и летней кухне. Повреждён автомобиль, осколками посекло соцобъект.
Напомним, что в результате взрыва в Грайвороне сегодня также пострадала женщина.