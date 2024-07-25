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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Разрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области

«Случилась беда»: погиб человек, ещё двое ранены при утреннем обстреле Шебекино

25 июля 2024, 07:32
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области

Мирный житель погиб при обстреле Шебекино в Белгородской области

Мужчина умер до приезда скорой помощи. Двоих раненых бойцы самообороны доставили в больницу. Разрушения в результате обстрела есть в двух МКД, на промпредеприятии, в коммерческом объекте, сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

Утром 25 июля ВСУ обстреляли Шебекино. Погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда медиков.

Ещё двое мирных жителей пострадали. Бойцы самообороны доставили их в местную больницу. Медики уже осмотрели пострадавших и отпустили их на амбулаторное лечение.

Разрушения в результате обстрела есть в двух многоквартирных домах. В один из них было прямое попадание снаряда. В результате пробита кровля. Во втором МКД повреждены фасад и окна.

Кроме того, последствия обстрела есть и на территории одного из промышленных предприятий. Там разрушения выявили в производственных помещениях.

Повреждены также фасад коммерческого объекта и легковой автомобиль.

Напомним, что минувшей ночью громко было и в Белгороде. Один из взрывов мог быть связан с работой ПВО.

Разрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской областиРазрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области
Разрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской областиРазрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области
Разрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской областиРазрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области
Разрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской областиРазрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области
Разрушения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В Белгороде и Белгородском районе ночью было громко. Почему?
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