«Случилась беда»: погиб человек, ещё двое ранены при утреннем обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Утром 25 июля ВСУ обстреляли Шебекино. Погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда медиков.
Ещё двое мирных жителей пострадали. Бойцы самообороны доставили их в местную больницу. Медики уже осмотрели пострадавших и отпустили их на амбулаторное лечение.
Разрушения в результате обстрела есть в двух многоквартирных домах. В один из них было прямое попадание снаряда. В результате пробита кровля. Во втором МКД повреждены фасад и окна.
Кроме того, последствия обстрела есть и на территории одного из промышленных предприятий. Там разрушения выявили в производственных помещениях.
Повреждены также фасад коммерческого объекта и легковой автомобиль.
Напомним, что минувшей ночью громко было и в Белгороде. Один из взрывов мог быть связан с работой ПВО.