Водитель под Белгородом успел выйти из авто, но всё равно пострадал из-за атаки ВСУ

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
ВСУ атаковали дронами Октябрьский и Малиновку в Белгородском районе. Пострадал мирный житель.
Мужчину ранило в Октябрьском. Он был за рулём, когда его настигла атака дрона. Водитель успел выскочить из машины, но всё равно пострадал. У него — осколочное ранение левого предплечья и баротравма.
Машина водителя полностью уничтожена. Кроме того, при атаке посекло фасад коммерческого объекта.
Ещё один дрон упал рядом с социальным объектом в Малиновке. В здании повреждено остекление.
Напомним, что ещё один БПЛА сегодня атаковал парковку возле соцучреждения в Борисовке. Другой дрон ударил по автобусу.
Всего же, таким образом, за сегодняшний день уже пострадали трое мирных жителей: один — в Октябрьском, двое — в Шебекино. Ещё один мужчина погиб при обстреле.