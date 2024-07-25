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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Уничтоженный в результате атаки ВСУ автомобиль в Белгородском районе

Водитель под Белгородом успел выйти из авто, но всё равно пострадал из-за атаки ВСУ

25 июля 2024, 12:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Уничтоженный в результате атаки ВСУ автомобиль в Белгородском районе

ВСУ атаковали дронами Октябрьский и Малиновку в Белгородской области

Мужчину везут в больницу в Белгороде. Его машина полностью уничтожена. Кроме того, ещё один дрон упал рядом с соцобъектом.

ВСУ атаковали дронами Октябрьский и Малиновку в Белгородском районе. Пострадал мирный житель.

Мужчину ранило в Октябрьском. Он был за рулём, когда его настигла атака дрона. Водитель успел выскочить из машины, но всё равно пострадал. У него — осколочное ранение левого предплечья и баротравма.

Машина водителя полностью уничтожена. Кроме того, при атаке посекло фасад коммерческого объекта.

Ещё один дрон упал рядом с социальным объектом в Малиновке. В здании повреждено остекление.

Напомним, что ещё один БПЛА сегодня атаковал парковку возле соцучреждения в Борисовке. Другой дрон ударил по автобусу.

Всего же, таким образом, за сегодняшний день уже пострадали трое мирных жителей: один — в Октябрьском, двое — в Шебекино. Ещё один мужчина погиб при обстреле.

«Случилась беда»: погиб человек, ещё двое ранены при утреннем обстреле Шебекино
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Малиновка#Приграничье#СВО#Разрушения#Дроны#Октябрьяский
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