По машинам и дому белгородцев ударили беспилотниками

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
ВСУ ударили беспилотниками по Борисовке. Один БПЛА попал на парковку соцобъекта. Повреждено три машины.
Второй беспилотник взорвался на территории частного домовладения.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Атакам БПЛА сегодня также подвергся Шебекинский горокруг. В районе Вознесеновки дрон ударил по автобусу. В Муроме ещё один БПЛА атаковал частный дом.
Кроме того, утром под обстрел попал город Шебекино. Погиб один мирный житель, ранены ещё двое.