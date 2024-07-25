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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Последствия атаки БПЛА на Борисовку в Белгородской области

По машинам и дому белгородцев ударили беспилотниками

25 июля 2024, 11:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки БПЛА на Борисовку в Белгородской области

ВСУ атаковали Борисовку в Белгородской области

Одним дроном ударили по парковке соцучреждения, второй взорвался на территории частного дома. Оперативные службы уже работают на местах.

ВСУ ударили беспилотниками по Борисовке. Один БПЛА попал на парковку соцобъекта. Повреждено три машины.

Второй беспилотник взорвался на территории частного домовладения.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Атакам БПЛА сегодня также подвергся Шебекинский горокруг. В районе Вознесеновки дрон ударил по автобусу. В Муроме ещё один БПЛА атаковал частный дом.

Кроме того, утром под обстрел попал город Шебекино. Погиб один мирный житель, ранены ещё двое.

Последствия атаки БПЛА на Борисовку в Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА на Борисовку в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА на Борисовку в Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА на Борисовку в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА на Борисовку в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовка#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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